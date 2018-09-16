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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Семак: "Зениту" было сложно обороняться против фланговых передач "Оренбурга"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы в гостевом матче 7-го тура РПЛ над "Оренбургом" (2:1) подчеркнул, что его команде было сложно было обороняться против фланговых передач хозяев.
– Сложный матч получился. Всегда для тренера наступает тяжелое время, когда игроки разъезжаются по сборным: кто-то там играет больше, кто-то меньше. Перелеты, эмоциональный фон – сложно перестраиваться потом на чемпионат. Теплая погода стояла сегодня. За исключением начала матча, где соперник, может быть, был поактивнее, оказали некое давление. Смогли забить, имели моменты, чтобы увеличить счет. Когда пропустили, игра стала более сумбурной, поскольку цена ошибки возрастает. И во втором тайме у нас были моменты, чтобы увеличить счет.
Сложно было обороняться против фланговых передач "Оренбурга", большим количеством игроки соперника подключаются к атакам. Хочется всегда больше, но исходя из перечисленных причин, сыграли хорошо. Хочется делать это более уверенно, но заслужено победили. Идем дальше.
– Готовили футболистов к стандартам "Оренбурга"?
– Мы готовились к стандартам, фланговым передачам. Иногда получалось, иногда в меньшей степени. Играли против хорошей команды, которая находится наверху и которая почти год не проигрывала у себя дома. Легкого матча никто не ждал. Создавали моменты и заслуженно победили.
ФК "Зенит"
– Сложный матч получился. Всегда для тренера наступает тяжелое время, когда игроки разъезжаются по сборным: кто-то там играет больше, кто-то меньше. Перелеты, эмоциональный фон – сложно перестраиваться потом на чемпионат. Теплая погода стояла сегодня. За исключением начала матча, где соперник, может быть, был поактивнее, оказали некое давление. Смогли забить, имели моменты, чтобы увеличить счет. Когда пропустили, игра стала более сумбурной, поскольку цена ошибки возрастает. И во втором тайме у нас были моменты, чтобы увеличить счет.
Сложно было обороняться против фланговых передач "Оренбурга", большим количеством игроки соперника подключаются к атакам. Хочется всегда больше, но исходя из перечисленных причин, сыграли хорошо. Хочется делать это более уверенно, но заслужено победили. Идем дальше.
– Готовили футболистов к стандартам "Оренбурга"?
– Мы готовились к стандартам, фланговым передачам. Иногда получалось, иногда в меньшей степени. Играли против хорошей команды, которая находится наверху и которая почти год не проигрывала у себя дома. Легкого матча никто не ждал. Создавали моменты и заслуженно победили.
ФК "Зенит"
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