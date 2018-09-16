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Паредес неплох, Дзюба хорош, Ерохин великолепен. Оценки игроков в матче "Оренбург" - "Зенит"
«Зенит» обыграл «Оренбург», но просто им не было. Разбираем действия игроков главного сюрприза старта чемпионата и его лидера.
Фролов — 2.0.
Плохо. Сначала вратарь хозяев совершает ошибку, без которой вполне можно было бы обойтись, а потом, видимо, совсем теряется, и тот факт, что в его воротах мяч побывал лишь дважды — дело исключительно фортуны. Да, можно сказать, что удар наносился с близкого расстояния, что в штрафной была неразбериха, что был отскок от земли, но все это не оправдания для вратаря такого уровня. Хотя бы отбивать нужно было. Тут без вариантов.
Терехов — 2.5; Андреев — 3.0; Бегич — 4.0; Ойеволе — 4.5; Малых — 3.0.
Много вопросов и к защите «Оренбурга». Особенно к ее флангам, так как центр, кажется, отыграл без особых помарок. «Зениту» позволялось очень много — острые передачи, многочисленные прорывы по флангам (даже от Анюкова!), свободные зоны, пространство для кроссов, которых «Зенит» стал делать меньше, но об этом чуть позже, да и в целом какая-то нескоординированность игроков.
Вспомнить хотя бы пас Дзюбы на Смольникова в середине второго тайма, частые открывания гостей и огромное количество возможностей для контратак, ну или эпизод со вторым пропущенным мячом, когда парой передач оказались «отрезанными» от мяча все защитники «Оренбурга». В общем, что-то с этим нужно делать. Возможно, нужно уйти от зональной опеки и перейти к персональной. Быть может, из этого что-то выйдет. Поглядим в следующих матчах.
Сутормин — 3.0; Попович — 3.5; Мишкич — 3.0; Афонин — 3.5.
Ну и тут ничего особенного. Выделить можно разве что Афонина и Поповича, да и то, лишь за их активность и всеобъемлемость. Создать хоть что-то из позиционного наступления у хозяев не вышло, и в этом можно смело винить центр поля. Правда, нельзя оставить без внимания и то, что основное количество атак «Зенита» проходили именно через фланги. В этом, впрочем, выдающегося мало, если учесть то, что у гостей центр поля был совсем ненасыщенным, за счет чего получилось создать численное преимущество в районе центрального круга. Не удивлюсь, если на то и был расчет. Тогда, правда, очень странным кажется выбор в пользу Деспотовича на острие атаки. Как бы то ни было, задавить зенитовцев не вышло.
Деспотович — 2.5.
Всего один удар за игру. Для единственного нападающего это ужасный показатель. Зато 89% точных передач. Правда обольщаться по этому поводу особенно не нужно, ведь большинство из них не были обостряющими. Всего 3 выигранных единоборства. Как итог, крайне невыразительная игра и замена на 76-й минуте.
Алвеш - 3.0; Козлов - б/о; Чуканов - б/о.
Козлов и Чуканов в принципе на поле провели совсем немного времени, так что особенно повлиять на ход встречи не смогли. Алвеш же показал себя не так ярко, как хотелось бы. Как никак, человек с португальской школой. Можно и нужно надеяться на то, что он сможет адаптироваться к российским реалиям и раскроется со временем. Уверен, многим было бы интересно посмотреть на него в каком-нибудь топ-клубе РПЛ.
Лунев — 4.0.
80% отраженных ударов, да и в целом уверенная игра. Мало что можно сказать о Луневе в этом матче. Где должен был — выручил, где не должен — не выручил. Ничего необычного. Просто хорошая и уверенная игра, какую мы и ожидаем от вратаря с претензией на основу сборной.
Смольников — 3.5; Иванович — 4.0; Нету — 3.0; Набиуллин — 3.5.
Здесь хотелось бы отдельно сказать пару слов о Смольникове, который был безумно активен сегодня, но все-таки не хватило немного до четверки — сначала ошибка в завершающей стадии атаки в первом тайме, когда Игорь, по-хорошему, либо должен был забивать, либо отдавать в центр, пускай и из не самой удобно позиции, потом — знаменитые кроссы, которых было очень много в первом тайме. Во втором их стало немного меньше, а самого Смольникова — больше. Это здорово, но результата не дает. Будем смотреть за ним дальше.
Что было бы с центром, если бы там не было Ивановича — представить сложно. Нету ошибался огромное количество раз, да еще и фолил прямо рядом со своей штрафной, из-за чего завершал матч с желтой карточкой в активе. Набиуллин был довольно неплох в плане желания, но пока явно не хватает взаимопонимания с партнерами. Нужно продолжать его наигрывать.
Паредес — 4.5; Кузяев — 3.0.
Паредес — очень хорошо, Кузяев — посредственно. Почему — сложно сказать. Вероятно, у одного просто задалось, а у другого — не слишком. Паредес и разгонял, и подавал, и разрушал, и голевую сделал. В общем, сыграл чудесно. Кузяев же откровенно потерялся. В оправдание ему можно вспомнить тот факт, что Маркизио, вышедший на его же позицию (Далер перешел на позицию Паредеса), первые 8 минут на поле просто бегал без мяча и был постоянно закрыт. Быть может, это просто такая установка тренера «Оренбурга» на удержание игрока определенного амплуа.
Шатов — 3.5; Ерохин — 5.0; Дриусси — 3.5; Дзюба — 4.5.
Шатову и Дриусси определенно нужно договориться и сыграться. Потенциал у этой связки огромный, однако пока явно не хватает взаимопонимания. Яркий тому пример — момент, когда оба игрока оказались на мяче в первом тайме, из-за чего момент был потрачен. Тем не менее, Шатов играл очень здорово и выкладывался по полной. Такой игры от него и ждут. Надо продолжать в том же духе.
Ерохин и Дзюба — очень хорошо. Есть чувство, что на один матч они просто поменялись своими амплуа — Артем созидал, а Александр завершал. Оба, к слову, показали свою скорость и видение поля. От Дзюбы мы могли наблюдать несколько феноменальных передач, а от Ерохина — просто отличную игру на всех участках поля.
Анюков — 3.5; Маркизио - б/о; Эрнани - б/о.
Больше всех, конечно, ждали дебюта Маркизио. Однако он не слишком задался. Первые 8 минут, повторюсь, мяч просто не доходил до итальянца, да и какого-то реального рвения с его стороны видно не было. Ближе к концу встречи, минуте к 80-й, он стал потихоньку осваиваться и даже немного заигрываться. Выводы пока делать рано. Надо ждать следующей игры. Эрнани просто не успел показать себя, ну а Анюков, как обычно, на уровне. Так играть в его возрасте — дорогого стоит.
Алексей Волошинов
Фото: Вячеслав Евдокимов / официальный сайт «Зенита»
«Оренбург»
Фролов — 2.0.
Плохо. Сначала вратарь хозяев совершает ошибку, без которой вполне можно было бы обойтись, а потом, видимо, совсем теряется, и тот факт, что в его воротах мяч побывал лишь дважды — дело исключительно фортуны. Да, можно сказать, что удар наносился с близкого расстояния, что в штрафной была неразбериха, что был отскок от земли, но все это не оправдания для вратаря такого уровня. Хотя бы отбивать нужно было. Тут без вариантов.
Терехов — 2.5; Андреев — 3.0; Бегич — 4.0; Ойеволе — 4.5; Малых — 3.0.
Много вопросов и к защите «Оренбурга». Особенно к ее флангам, так как центр, кажется, отыграл без особых помарок. «Зениту» позволялось очень много — острые передачи, многочисленные прорывы по флангам (даже от Анюкова!), свободные зоны, пространство для кроссов, которых «Зенит» стал делать меньше, но об этом чуть позже, да и в целом какая-то нескоординированность игроков.
Вспомнить хотя бы пас Дзюбы на Смольникова в середине второго тайма, частые открывания гостей и огромное количество возможностей для контратак, ну или эпизод со вторым пропущенным мячом, когда парой передач оказались «отрезанными» от мяча все защитники «Оренбурга». В общем, что-то с этим нужно делать. Возможно, нужно уйти от зональной опеки и перейти к персональной. Быть может, из этого что-то выйдет. Поглядим в следующих матчах.
Сутормин — 3.0; Попович — 3.5; Мишкич — 3.0; Афонин — 3.5.
Ну и тут ничего особенного. Выделить можно разве что Афонина и Поповича, да и то, лишь за их активность и всеобъемлемость. Создать хоть что-то из позиционного наступления у хозяев не вышло, и в этом можно смело винить центр поля. Правда, нельзя оставить без внимания и то, что основное количество атак «Зенита» проходили именно через фланги. В этом, впрочем, выдающегося мало, если учесть то, что у гостей центр поля был совсем ненасыщенным, за счет чего получилось создать численное преимущество в районе центрального круга. Не удивлюсь, если на то и был расчет. Тогда, правда, очень странным кажется выбор в пользу Деспотовича на острие атаки. Как бы то ни было, задавить зенитовцев не вышло.
Деспотович — 2.5.
Всего один удар за игру. Для единственного нападающего это ужасный показатель. Зато 89% точных передач. Правда обольщаться по этому поводу особенно не нужно, ведь большинство из них не были обостряющими. Всего 3 выигранных единоборства. Как итог, крайне невыразительная игра и замена на 76-й минуте.
Алвеш - 3.0; Козлов - б/о; Чуканов - б/о.
Козлов и Чуканов в принципе на поле провели совсем немного времени, так что особенно повлиять на ход встречи не смогли. Алвеш же показал себя не так ярко, как хотелось бы. Как никак, человек с португальской школой. Можно и нужно надеяться на то, что он сможет адаптироваться к российским реалиям и раскроется со временем. Уверен, многим было бы интересно посмотреть на него в каком-нибудь топ-клубе РПЛ.
«Зенит»
Лунев — 4.0.
80% отраженных ударов, да и в целом уверенная игра. Мало что можно сказать о Луневе в этом матче. Где должен был — выручил, где не должен — не выручил. Ничего необычного. Просто хорошая и уверенная игра, какую мы и ожидаем от вратаря с претензией на основу сборной.
Смольников — 3.5; Иванович — 4.0; Нету — 3.0; Набиуллин — 3.5.
Здесь хотелось бы отдельно сказать пару слов о Смольникове, который был безумно активен сегодня, но все-таки не хватило немного до четверки — сначала ошибка в завершающей стадии атаки в первом тайме, когда Игорь, по-хорошему, либо должен был забивать, либо отдавать в центр, пускай и из не самой удобно позиции, потом — знаменитые кроссы, которых было очень много в первом тайме. Во втором их стало немного меньше, а самого Смольникова — больше. Это здорово, но результата не дает. Будем смотреть за ним дальше.
Что было бы с центром, если бы там не было Ивановича — представить сложно. Нету ошибался огромное количество раз, да еще и фолил прямо рядом со своей штрафной, из-за чего завершал матч с желтой карточкой в активе. Набиуллин был довольно неплох в плане желания, но пока явно не хватает взаимопонимания с партнерами. Нужно продолжать его наигрывать.
Паредес — 4.5; Кузяев — 3.0.
Паредес — очень хорошо, Кузяев — посредственно. Почему — сложно сказать. Вероятно, у одного просто задалось, а у другого — не слишком. Паредес и разгонял, и подавал, и разрушал, и голевую сделал. В общем, сыграл чудесно. Кузяев же откровенно потерялся. В оправдание ему можно вспомнить тот факт, что Маркизио, вышедший на его же позицию (Далер перешел на позицию Паредеса), первые 8 минут на поле просто бегал без мяча и был постоянно закрыт. Быть может, это просто такая установка тренера «Оренбурга» на удержание игрока определенного амплуа.
Шатов — 3.5; Ерохин — 5.0; Дриусси — 3.5; Дзюба — 4.5.
Шатову и Дриусси определенно нужно договориться и сыграться. Потенциал у этой связки огромный, однако пока явно не хватает взаимопонимания. Яркий тому пример — момент, когда оба игрока оказались на мяче в первом тайме, из-за чего момент был потрачен. Тем не менее, Шатов играл очень здорово и выкладывался по полной. Такой игры от него и ждут. Надо продолжать в том же духе.
Ерохин и Дзюба — очень хорошо. Есть чувство, что на один матч они просто поменялись своими амплуа — Артем созидал, а Александр завершал. Оба, к слову, показали свою скорость и видение поля. От Дзюбы мы могли наблюдать несколько феноменальных передач, а от Ерохина — просто отличную игру на всех участках поля.
Анюков — 3.5; Маркизио - б/о; Эрнани - б/о.
Больше всех, конечно, ждали дебюта Маркизио. Однако он не слишком задался. Первые 8 минут, повторюсь, мяч просто не доходил до итальянца, да и какого-то реального рвения с его стороны видно не было. Ближе к концу встречи, минуте к 80-й, он стал потихоньку осваиваться и даже немного заигрываться. Выводы пока делать рано. Надо ждать следующей игры. Эрнани просто не успел показать себя, ну а Анюков, как обычно, на уровне. Так играть в его возрасте — дорогого стоит.
Алексей Волошинов
Фото: Вячеслав Евдокимов / официальный сайт «Зенита»
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