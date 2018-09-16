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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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17:47
Паредес неплох, Дзюба хорош, Ерохин великолепен. Оценки игроков в матче "Оренбург" - "Зенит" (2)
Паредес неплох, Дзюба хорош, Ерохин великолепен. Оценки игроков в матче "Оренбург" - "Зенит" (2)
17:18
Бранислав Иванович: когда пропускаешь на третьей минуте второго тайма, вся тактика в голове у футболистов сразу меняется (1)
Бранислав Иванович: когда пропускаешь на третьей минуте второго тайма, вся тактика в голове у футболистов сразу меняется (1)
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"Монако" без Головина сыграл вничью с "Тулузой" (1)
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Олег Кононов: мы очень соскучились по голам
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Ян Вертонгнен чуть не лишил игрока "Ливерпуля" глаза (фото) (14)
Ян Вертонгнен чуть не лишил игрока "Ливерпуля" глаза (фото) (14)
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Такого вы еще не видели - настоящие ВИП-места в джакузи на матче чемпионата Франции (видео)
Такого вы еще не видели - настоящие ВИП-места в джакузи на матче чемпионата Франции (видео)
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Андрей Тихонов: беру ответственность за это поражение на себя (2)
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Гендиректор "Балтики" журналисту: вы меня провоцируете? Если примем решение по тренеру - все увидите на официальном сайте
Гендиректор "Балтики" журналисту: вы меня провоцируете? Если примем решение по тренеру - все увидите на официальном сайте
"Спартак" - "Ахмат": Ханни вошел в стартовый состав красно-белых
"Спартак" объявил стартовый состав на матч седьмого тура чемпионата России против "Ахмата".
"Спартак": Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Комбаров, Зобнин, Фернандо, Попов, Ломовицкий, Ханни и Зе Луиш.
В запасе у москвичей остались Ребров, Ещенко, Мамин, Петкович, Глушаков, Ташаев, Тимофеев, Игнатов, Луис Адриано, Педро Роша.
"Спартак": Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Комбаров, Зобнин, Фернандо, Попов, Ломовицкий, Ханни и Зе Луиш.
В запасе у москвичей остались Ребров, Ещенко, Мамин, Петкович, Глушаков, Ташаев, Тимофеев, Игнатов, Луис Адриано, Педро Роша.
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