"Спартак" - "Ахмат": Ханни вошел в стартовый состав красно-белых

"Спартак" объявил стартовый состав на матч седьмого тура чемпионата России против "Ахмата".Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Комбаров, Зобнин, Фернандо, Попов, Ломовицкий, Ханни и Зе Луиш.В запасе у москвичей остались Ребров, Ещенко, Мамин, Петкович, Глушаков, Ташаев, Тимофеев, Игнатов, Луис Адриано, Педро Роша.