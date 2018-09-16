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"Спартак" - "Ахмат": Ханни вошел в стартовый состав красно-белых

"Спартак" объявил стартовый состав на матч седьмого тура чемпионата России против "Ахмата".

"Спартак": Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Комбаров, Зобнин, Фернандо, Попов, Ломовицкий, Ханни и Зе Луиш.

В запасе у москвичей остались Ребров, Ещенко, Мамин, Петкович, Глушаков, Ташаев, Тимофеев, Игнатов, Луис Адриано, Педро Роша.
Теги: Спартак Ахмат
Сегодня, 18:08
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№14 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Новичёк
Сибирячок,
Уже отвечал на этот вопрос. Новичок был занят, пришлось изменить на ё)

Ок.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№13 Написал: Новичёк (Сегодня, 18:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сибирячок,
Уже отвечал на этот вопрос. Новичок был занят, пришлось изменить на ё)
Регистрация: 2.08.2017 [жалоба]
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Новичёк
FanatFCSM,
Spartacus1971,
СТАРЫЙ СПАРТАЧ,
Вы за командой вообще не следите? У Меля повреждение, его даже в заявке нет.

Кстати, слова Новичёк не существует, есть Новичок
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№11 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 18:36) #
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Болеет за:
«Химки»
А,гол забьет Педро Роша..Педро любимое имя главы республики Чечни.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Thriller
Илья Кутепов должен вернуться к октябрю. Кроме того, в предстоящем матче из-за травм не сыграют левый защитник Лоренсо Мельгарехо и правый полузащитник Александр Самедов.


Даже пончо знает больше о Спартаке, чем Пьяный Спартач из Владимира.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№9 Написал: Thriller (Сегодня, 18:33) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
где Мельгарехо?!!

Таким образом, "Спартак" остался только с двумя здоровыми центральными защитниками - Сальваторе Боккетти и Георгием Джикией. Самуэль Жиго выбыл надолго из-за травмы крестообразных связок колена, Илья Кутепов должен вернуться к октябрю. Кроме того, в предстоящем матче из-за травм не сыграют левый защитник Лоренсо Мельгарехо и правый полузащитник Александр Самедов.
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№8 Написал: Новичёк (Сегодня, 18:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
FanatFCSM,
Spartacus1971,
СТАРЫЙ СПАРТАЧ,
Вы за командой вообще не следите? У Меля повреждение, его даже в заявке нет.
Регистрация: 2.08.2017 [жалоба]
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Каррера с ума сошел??? какой на хер Комбаро!?? где Мельгарехо?!! опять чудит макаронник!

Прежде чем вопить, зайди на дотком и узнай, что у Мельгарехо мышечная травма. Самедов тоже травмирован.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 18:29) #
  • -6
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online
Болеет за:
«Спартак»
Каррера с ума сошел??? какой на хер Комбаро!?? где Мельгарехо?!! опять чудит макаронник!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№5 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 18:25) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Терек»
Spartacus1971,
У Ханни всё равно кресты будут через 3 игры.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: Батька (Сегодня, 18:21) #
  • -4
  •  (6)

Комарье против бериши это страшно ....реально ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:19) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
За Ханни рад,только не понимаю одного,нельзя было раньше его вместо Дениса выпускать?Комбаров снова против Бериши,хмм.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: Gotikaoleg (Сегодня, 18:13) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Кафельников без ума от счастья наверно кончил
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 18:12) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Комбаров...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
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