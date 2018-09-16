Новости партнеров

Массимо Каррера: Ханни? Вы давайте договоритесь между собой

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал встречу седьмого тура чемпионата России с "Ахматом".

- Мы не знаем, как будет играть наш соперник, так как у них появился новый тренер. Главное, что мы подготовились к матчу и понимаем, как нам надо играть. У нас будут появляться новые молодые центральные защитники в будущем, так как нас ожидает немало матчей.

- Почему Ханни в стартовом составе?

- Вы давайте договоритесь между собой, когда он не играет - спрашиваете почему, когда играет - задаете тот же вопрос. Он сегодня в стартовом составе, так как впереди у нас много матчей.
Теги: Каррера Ханни Спартак
Сегодня, 19:07
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(5)
№4 Написал: Честный San-Francisco (Сегодня, 21:12) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Шмайхель
Цитата: Честный
спартак команда Шлюх!а Карерра сутенёр!

Это чьих полупокер кукарекает? Убейся животное.

Скройся в навозе выродок и почитатель секты шлюхолюбов
Регистрация: 1.06.2017 [жалоба]
№3 Написал: Шмайхель (Сегодня, 20:12) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Честный
спартак команда Шлюх!а Карерра сутенёр!

Это чьих полупокер кукарекает? Убейся животное.


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: nevada007 (Сегодня, 19:55) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Честный
спартак команда Шлюх!а Карерра сутенёр!

опа, вот и п.дрила малолетний появился! давись, ублюдок!
Регистрация: 27.05.2016 [жалоба]
№1 Написал: Честный San-Francisco (Сегодня, 19:39) #
  • -7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Ювентус»
спартак команда Шлюх!а Карерра сутенёр!
Регистрация: 1.06.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.