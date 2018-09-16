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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Паредес неплох, Дзюба хорош, Ерохин великолепен. Оценки игроков в матче "Оренбург" - "Зенит" (2)
Паредес неплох, Дзюба хорош, Ерохин великолепен. Оценки игроков в матче "Оренбург" - "Зенит" (2)
17:18
Бранислав Иванович: когда пропускаешь на третьей минуте второго тайма, вся тактика в голове у футболистов сразу меняется (2)
Бранислав Иванович: когда пропускаешь на третьей минуте второго тайма, вся тактика в голове у футболистов сразу меняется (2)
Массимо Каррера: Ханни? Вы давайте договоритесь между собой
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал встречу седьмого тура чемпионата России с "Ахматом".
- Мы не знаем, как будет играть наш соперник, так как у них появился новый тренер. Главное, что мы подготовились к матчу и понимаем, как нам надо играть. У нас будут появляться новые молодые центральные защитники в будущем, так как нас ожидает немало матчей.
- Почему Ханни в стартовом составе?
- Вы давайте договоритесь между собой, когда он не играет - спрашиваете почему, когда играет - задаете тот же вопрос. Он сегодня в стартовом составе, так как впереди у нас много матчей.
- Мы не знаем, как будет играть наш соперник, так как у них появился новый тренер. Главное, что мы подготовились к матчу и понимаем, как нам надо играть. У нас будут появляться новые молодые центральные защитники в будущем, так как нас ожидает немало матчей.
- Почему Ханни в стартовом составе?
- Вы давайте договоритесь между собой, когда он не играет - спрашиваете почему, когда играет - задаете тот же вопрос. Он сегодня в стартовом составе, так как впереди у нас много матчей.
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