Массимо Каррера: Ханни? Вы давайте договоритесь между собой

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал встречу седьмого тура чемпионата России с "Ахматом".- Мы не знаем, как будет играть наш соперник, так как у них появился новый тренер. Главное, что мы подготовились к матчу и понимаем, как нам надо играть. У нас будут появляться новые молодые центральные защитники в будущем, так как нас ожидает немало матчей.- Вы давайте договоритесь между собой, когда он не играет - спрашиваете почему, когда играет - задаете тот же вопрос. Он сегодня в стартовом составе, так как впереди у нас много матчей.