Экс-игрок "Зенита" получил по лицу в Санкт-Петербурге (видео)

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Владимир Быстров оказался вовлечён в скандал в центре Санкт-Петербурга.В результате словесной перебранки 34-летний футболист получил удар по лицу.Видео инцидента появилось в Twitter.