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Москва Локомотив
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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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17:47
Паредес неплох, Дзюба хорош, Ерохин великолепен. Оценки игроков в матче "Оренбург" - "Зенит" (2)
Паредес неплох, Дзюба хорош, Ерохин великолепен. Оценки игроков в матче "Оренбург" - "Зенит" (2)
17:18
Бранислав Иванович: когда пропускаешь на третьей минуте второго тайма, вся тактика в голове у футболистов сразу меняется (2)
Бранислав Иванович: когда пропускаешь на третьей минуте второго тайма, вся тактика в голове у футболистов сразу меняется (2)
Экс-игрок "Зенита" получил по лицу в Санкт-Петербурге (видео)
Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Владимир Быстров оказался вовлечён в скандал в центре Санкт-Петербурга.
В результате словесной перебранки 34-летний футболист получил удар по лицу.
Видео инцидента появилось в Twitter.
В результате словесной перебранки 34-летний футболист получил удар по лицу.
Видео инцидента появилось в Twitter.
Быстрова бьют pic.twitter.com/Qjz4o25XDI— Anton Vanyushov (@Anton_Vanyushov) September 16, 2018
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