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Экс-игрок "Зенита" получил по лицу в Санкт-Петербурге (видео)

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Владимир Быстров оказался вовлечён в скандал в центре Санкт-Петербурга.

В результате словесной перебранки 34-летний футболист получил удар по лицу.

Видео инцидента появилось в Twitter.

Теги: Быстров Зенит
Сегодня, 19:43
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№28 Написал: trent (Сегодня, 21:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
удачно..


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Спартак - навсегда!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№27 Написал: Честный San-Francisco (Сегодня, 21:09) #
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online
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Шмайхель
Мог получить от кого угодно..,сдуба на очереди ,100%..

А за ним зобнин,ташаев и наркоша еременко ,вот бы им по пятакам прилетело,продажные Шлюхи?,спартак притон шлюХ
Регистрация: 1.06.2017 [жалоба]
№26 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:07) #
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Цитата: капля никотина
Дзюбе на заметку. И остальным ренегатам-спасителям. Все там будете. Бомж - это существо без памяти, без чувств. В принципе - это уже животное

Ну а свинья - бесповоротная генная мутация.

utekay,
Тебе от меня минус.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№25 Написал: mak Ломоносов (Сегодня, 21:05) #
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online

ну если это Быстров, то думаю парень тот сейчас немного помятый) один звонок и пипец хлопцу
Регистрация: 9.04.2017 [жалоба]
№24 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
ведь свинобелые
бомжи ,исполняют роль туалетной бумаги в сортире шлюбы.


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№23 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 20:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А ведь свинобелые ему все очко вылизывали...а сейчас что ты...бомж
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№22 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
Быстров - чмо...не важно где играл, а просто по жизни


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№21 Написал: Шмайхель (Сегодня, 20:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: citrus63
Хуже свиньи животного нет
...,а какая польза от поганого бомжиного куеплёта?


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№20 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 20:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
А из чего понятно,что это Быстров. Похож да, А дальше.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№19 Написал: citrus63 Самара (Сегодня, 20:23) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
капля никотина,
Хуже свиньи животного нет.
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№18 Написал: Шмайхель (Сегодня, 20:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Зенит1982
спартаковец в дрова
зенитовец в хлам.

Цитата: acuk
Сунули в пяточок)
В кошёлку с бутылками.

Цитата: scorpion 69
животные это вы недоросли малолетние которые живут без принципа и по инстинкту упал надо забить насмерть вас в первую очередь надо забивать
Обоснуйте.


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№17 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 20:13) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
спартаковец в дрова
Регистрация: 5.09.2012 [жалоба]
№16 Написал: Шмайхель (Сегодня, 20:08) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Единственный случай ,когда мнение болел двух столиц - идентично )


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№15 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 20:07) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Дзюбе на заметку. И остальным ренегатам-спасителям. Все там будете. Бомж - это существо без памяти, без чувств. В принципе - это уже животное

животные это вы недоросли малолетние которые живут без принципа и по инстинкту упал надо забить насмерть вас в первую очередь надо забивать как тупых у которых только одна извилина и та прямая
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№14 Написал: saint BASIL Внешнее кольцо (Сегодня, 20:05) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
acuk,
Ты че он голубой по крови


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бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007 [жалоба]
№13 Написал: Шмайхель (Сегодня, 20:04) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Мог получить от кого угодно..,сдуба на очереди ,100%..


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№12 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:04) #
  • -12
  •  (14)

Дзюбе на заметку. И остальным ренегатам-спасителям. Все там будете. Бомж - это существо без памяти, без чувств. В принципе - это уже животное
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№11 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 20:02) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acuk
Сунули в пяточок)

коммент требует корректировки.
бомжу сунули в пятачок ))
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:00) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Дрыщу леща отвесили и поделом. Сцука, пиво удержал, надо было с ноги приложить. Бисиклетой
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№9 Написал: Ditrih (Сегодня, 19:59) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
крысёныш получил)
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
№8 Написал: Thriller (Сегодня, 19:59) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
- На видео - вы? - вопрос Быстрову.

- Не знаю, о чем вы говорите. В интернете все что угодно может гулять.

- Можете подтвердить, что это не вы на видео?

- Не знаю. Я уже три дня нахожусь в Астрахани. Не понимаю, о чем идет речь.


--------------------
Береги соперник сраку, ЦСКА идёт в атаку! :)
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№7 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 19:58) #
  • -8
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
проститут бухой.
И да он еще и экс игрок спортога!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№6 Написал: Apant1 (Сегодня, 19:57) #
  • +4
  •  (4)
online

Стойте, ваша взяла! Значит наше время ещё не пришло! Быстрова как игрока сильно уважаю, хоть и пометался он туда сюда, считаю очень был талантливый футболист
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:55) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Да, это не Широков, тот одним матом мог задавить оппонента.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 19:52) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
хорошо (с)


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№3 Написал: Alter ego (Сегодня, 19:50) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Видео даже смотреть не буду, но...это до чего нужно пожелтеть, чтобы такие новости и уж тем более видео выкладывать?
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 19:50) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Сунули в пяточок)
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
№1 Написал: papic777 СПБ (Сегодня, 19:48) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Я к вам по делу пришёл, а вы бодаться! smile
Регистрация: 27.03.2008 [жалоба]
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