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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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17:47
Паредес неплох, Дзюба хорош, Ерохин великолепен. Оценки игроков в матче "Оренбург" - "Зенит" (2)
Паредес неплох, Дзюба хорош, Ерохин великолепен. Оценки игроков в матче "Оренбург" - "Зенит" (2)
17:18
Бранислав Иванович: когда пропускаешь на третьей минуте второго тайма, вся тактика в голове у футболистов сразу меняется (2)
Бранислав Иванович: когда пропускаешь на третьей минуте второго тайма, вся тактика в голове у футболистов сразу меняется (2)
"Спартак" дома потерпел поражение от "Ахмата"
В матче 7-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле проиграл "Ахмату".
Чемпионат России
7 тур
"Спартак" – "Ахмат" 1:2
Голы: Джикия, 56 - Родолфо, 20 (пен), Швец, 86.
"Спартак": Максименко, Рассказов (Ещенко, 73), Боккетти, Джикия, Комбаров, Зобнин, Фернандо, Попов (Глушаков, 73), Ломовицкий, Ханни (Адриано, 84), Зе Луиш.
"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Анхель, Мохаммади, Исмаэл, Думбия, Гащенков (Мбенг, 90), Иванов (Швец, 71), Бериша (Митришев, 63).
Предупреждения: Бериша, 25, Зобнин, 34, Комбаров, 38, Иванов, 39, Семёнов, 42, Гащенков, 54, Городов, 90+2.
Чемпионат России
7 тур
"Спартак" – "Ахмат" 1:2
Голы: Джикия, 56 - Родолфо, 20 (пен), Швец, 86.
"Спартак": Максименко, Рассказов (Ещенко, 73), Боккетти, Джикия, Комбаров, Зобнин, Фернандо, Попов (Глушаков, 73), Ломовицкий, Ханни (Адриано, 84), Зе Луиш.
"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Анхель, Мохаммади, Исмаэл, Думбия, Гащенков (Мбенг, 90), Иванов (Швец, 71), Бериша (Митришев, 63).
Предупреждения: Бериша, 25, Зобнин, 34, Комбаров, 38, Иванов, 39, Семёнов, 42, Гащенков, 54, Городов, 90+2.
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