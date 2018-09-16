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"Спартак" дома потерпел поражение от "Ахмата"

В матче 7-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле проиграл "Ахмату".

Чемпионат России

7 тур

"Спартак" – "Ахмат" 1:2

Голы: Джикия, 56 - Родолфо, 20 (пен), Швец, 86.

"Спартак": Максименко, Рассказов (Ещенко, 73), Боккетти, Джикия, Комбаров, Зобнин, Фернандо, Попов (Глушаков, 73), Ломовицкий, Ханни (Адриано, 84), Зе Луиш.

"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Анхель, Мохаммади, Исмаэл, Думбия, Гащенков (Мбенг, 90), Иванов (Швец, 71), Бериша (Митришев, 63).

Предупреждения: Бериша, 25, Зобнин, 34, Комбаров, 38, Иванов, 39, Семёнов, 42, Гащенков, 54, Городов, 90+2.
Теги: Спартак Ахмат
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№109 Написал: Liberator Монако (Сегодня, 21:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Не бздите свиньи, придёт Ерёминко, он будет вам и Промесом и Терри, а рецепт вы знаете, только не переборщите.
Регистрация: 3.04.2016 [жалоба]
№108 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 21:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA-180505
CSKA-180505

Пень ты отмороженный, ваш колхоз вынесут в следующем туре в одну калитку, а пока радуйся ущербный осел.
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№107 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:23) #
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online

Цитата: FCD 1923
Цитата: Gerolsteiner 1001
А Зенит мы отпустили ...

Не смеши. Вам не за Зину надо переживать, а про тех, кто чуть ниже- как бы на 8 место не скатиться без Промеса, но с Ташаевым.

Наверно Ташаев в душе радуется! Может в следующей игре минут на 10 выпустят! laughing
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№106 Написал: Sima Питер (Сегодня, 21:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
не...просто нашпиговали шампура свинятиной!!!
Регистрация: 7.11.2016 [жалоба]
№105 Написал: valeur Смоленск (Сегодня, 21:23) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
это не игра, это издевательство над болельщиками Спартака!

Какие болельщики, такая и игра.
Регистрация: 29.09.2012 [жалоба]
№104 Написал: Плакса Миртл Кировск (Сегодня, 21:23) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: XERX
одна падаль на ветке,тьфу мля!!!)))

Да! Одна падаль! И эта падаль - ТЫ!
Регистрация: 5.04.2015 [жалоба]
№103 Написал: XERX - (Сегодня, 21:22) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Собственно последние и делают отношение окружающих к клубу за который болеют[/quote]
это опять про соринку и бревно!!! wink
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№102 Написал: Sima Питер (Сегодня, 21:22) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
прекрасные выходные ( как свиньи пишут иногда ))) от...и....мели свней!!!)))
Регистрация: 7.11.2016 [жалоба]
№101 Написал: grigorevna1 спб (Сегодня, 21:22) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
вот вроде мелочь, а ведь приятно!
ждёмс Рейнгольда негодующего
Регистрация: 1.02.2015 [жалоба]
№100 Написал: Мизантроп Деревня Гадюкино (Сегодня, 21:21) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Знатный вышел свиноеп heart_eyes !
Регистрация: 1.11.2012 [жалоба]
№99 Написал: dyadenka Москва (Сегодня, 21:21) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Светлый праздник состоялся. Спортак гамно. Играли минут 20. Мне спокойно за мою Великую команду Зенит!
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№98 Написал: Плакса Миртл Кировск (Сегодня, 21:21) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lols
Встречались две команды примерно одного уровня, думал будет ничья, ахмату больше повезло, и кто назвал спартак народной командой? Одни негры по полю бегают

Ну это же игроки народов Африки - значит "народная".
Регистрация: 5.04.2015 [жалоба]
№97 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 21:21) #
  • +3
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online

Цитата: FCD 1923
без Промеса, но с Ташаевым.


Кстати, да. А как же "лучший российский паспорт, от перехода которого все скрипят зубами"? Где это сокровище то прячут ? Неужто говнее Ломовицкава?


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№96 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 21:20) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: anonymous
тсс, Зобнин лучший игрок ЧМ по мнению свиней

Для нашего чемпа он,безусловно,хорош,но не более,правда спамовцам это не докажешь...
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№95 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:19) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Засадили Балшой и Черный Чеченский Х%й, свиноматке!!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№94 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 21:19) #
  • +4
  •  (4)
online

Цитата: Blessing
Цитата: XERX
одна падаль на ветке,тьфу мля!!!)))
Падали как раз очень мало, еще не отошли от матча, явятся ли...?


Падаль сама себя определила, так и сказала "одна на ветке". Грустно одинокой падали , вот и лается на людей)))


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№93 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 21:19) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV 77
Спартак сыграл очень плохо, хорошо что случилось это перед дерби, злее будут. Каррера еще начудил с заменами.

О,чушка брянская показалась... laughing Вы с такой игрой можете и нашему пионеротряду всосать!
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№92 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 21:19) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: pivo69
Ахмат с выездной победой!
Спартаку после ухода Промеса предстоит
перестроить игру в нападении.Пока,что
выглядим совершенно неубедительно.
И да,надо,что то делать с обороной.Не
факт,что с возвращением Кутепова всё вдруг
радикально изменится.

Цитата: SPV 77
Спартак сыграл очень плохо, хорошо что случилось это перед дерби, злее будут. Каррера еще начудил с заменами
Ну есть же нормальные болельщики...и такие есть:
Цитата: XERX
одна падаль на ветке,тьфу

Собственно последние и делают отношение окружающих к клубу за который болеют


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№91 Написал: петручио (Сегодня, 21:19) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Тактика этого макаронника понятна всем -- ближе к воротам соперника метрах в 20-25 от ворот --поросята начинают бегать как угорелые и стараются любыми фокусами,чтобы на них сфолили --судья получив перед матчем инструкции,зорко наблюдает---потом свисток и фернандо или бьет по воротам или подает на луишку , а там все как под копирку.даже джикию обучили башкой махать ....Но в Европе такие фокусы не проходят ---вот потому и япут этих многократных чепиёнов -- многократно раз...
Регистрация: 6.11.2016 [жалоба]
№90 Написал: украб (Сегодня, 21:18) #
  • +2
  •  (2)
online

интересно валера золотой дождь кого в этот раз обвинит?
Регистрация: 6.12.2017 [жалоба]
№89 Написал: Sergeevich (Сегодня, 21:18) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что там хрюшки говорили про то что у Зенита легкий календарь)
Оказывается против середняков тоже сложно играть wink
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№88 Написал: spiri (Сегодня, 21:18) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
думаю,спартачам тяжко придется с конями..проблем много.. flushed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№87 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 21:18) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV 77
Спартак сыграл очень плохо, хорошо что случилось это перед дерби, злее будут. Каррера еще начудил с заменами.

вас еще Рапид ждет smile
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№86 Написал: XERX - (Сегодня, 21:18) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: XERX
одна падаль на ветке,тьфу мля!!!)))

Падали как раз очень мало, еще не отошли от матча, явятся ли...? confused

о,и средний пол здесь!!!)))
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№85 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 21:17) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Volodia379
Это конечно же победа Рахимова! Грамотно обыграл Спартак!

Привет о Пилипчука!
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№84 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 21:17) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Потеря Жиго, индейца и уход Промеса сильно ослабили команду. Попов пассажир, Ханни не на своем месте, ставка на одного Зе в атаке, Ломовицкого, выход Ещенко и Глушака все это довольно странно и мысли тренерской нет, печаль
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№83 Написал: Плакса Миртл Кировск (Сегодня, 21:17) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это просто праздник какой-то! Свиноповал! smile
Регистрация: 5.04.2015 [жалоба]
№82 Написал: pasol (Сегодня, 21:16) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Бавария»
Ха-ха... laughing

Федун: Где твои "33 богатыря" из второго состава?!

Это что: Ханни, Роши и прочие Петковичи?
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№81 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 21:16) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Gerolsteiner 1001
А Зенит мы отпустили ...

Не смеши. Вам не за Зину надо переживать, а про тех, кто чуть ниже- как бы на 8 место не скатиться без Промеса, но с Ташаевым.


--------------------
И особо, с большим наслажденьем- я кладу на московский Спартак.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
№80 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:15) #
  • +3
  •  (5)
online

Это конечно же победа Рахимова! Грамотно обыграл Спартак!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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