Клаудио Маркизио: победы - привычка, которую трудно бросить

Le prime volte sono sempre speciali

Winning is a hard habit to break ?

Go Zenit ?#OrenburgZenit #TheWaveIsComing #MC10 pic.twitter.com/Ndkdm6NWaR — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) September 16, 2018

Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио поделился впечатлениями от дебюта за "Зенит" в матче 7-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:1)."Первые минуты всегда особенные. Победы - привычка, которую трудно бросить. Вперед "Зенит", — написал Маркизио.