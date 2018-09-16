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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Бранислав Иванович: когда пропускаешь на третьей минуте второго тайма, вся тактика в голове у футболистов сразу меняется (2)
Бранислав Иванович: когда пропускаешь на третьей минуте второго тайма, вся тактика в голове у футболистов сразу меняется (2)
Клаудио Маркизио: победы - привычка, которую трудно бросить
Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио поделился впечатлениями от дебюта за "Зенит" в матче 7-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:1).
"Первые минуты всегда особенные. Победы - привычка, которую трудно бросить. Вперед "Зенит", — написал Маркизио.
"Первые минуты всегда особенные. Победы - привычка, которую трудно бросить. Вперед "Зенит", — написал Маркизио.
Le prime volte sono sempre speciali— Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) September 16, 2018
Winning is a hard habit to break ?
Go Zenit ?#OrenburgZenit #TheWaveIsComing #MC10 pic.twitter.com/Ndkdm6NWaR
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