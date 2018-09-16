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Клаудио Маркизио: победы - привычка, которую трудно бросить

Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио поделился впечатлениями от дебюта за "Зенит" в матче 7-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:1).

"Первые минуты всегда особенные. Победы - привычка, которую трудно бросить. Вперед "Зенит", — написал Маркизио.

Теги: Маркизио Зенит
Сегодня, 21:10
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№3 Написал: anonymous (Сегодня, 21:23) #
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Оренбург Газпром против Зенита Газпром
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: spiri (Сегодня, 21:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
удачи,Клаудио!
удачи,Зеня!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№1 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 21:22) #
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В связи с переходом придётся...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
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