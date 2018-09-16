Рашид Рахимов: вклад Пилипчука в победу такой же, как и остальных тренеров "Ахмата"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов прокомментировал победу над "Спартаком" (2:1) в матче чемпионата России.– Победа всегда оставляет положительные эмоции. Времени было мало, вы видели, что мы поменяли схему, играли по-другому. Мы понимали, что у "Спартака" возникают сложности. Как тренер я должен анализировать те вещи, которые нам не удались. В концовке первого тайма у нас было много неудачной игры. То же самое произошло после выхода на второй тайм, минут 15 мы провалили. Хорошо, что вернулись в игру и хорошо провели вторую половину второго тайма. Но это уже история.– Вы слишком большое внимание этому уделяете. Те девять дней, что мы работаем, у нас не было разговоров: "ЧТО там в Спартаке". Рома говорил о команде только хорошие вещи. Мне самому было бы неприятно, если бы он говорил что-то плохое. Я прашивал не только его мнение, для себя делал определенные выводы. Только в этом ключе мы работали. Вы говорите о вкладе Ромы, а что тогда другие тренеры? То же самое, нельзя это отделять. Я слышал много таких разговоров. Но он подошел к Каррере, они обнялись, что тут такого?– Я же говорю, он внес такой же вклад, как все остальные. Или вы хотите его часть работы выделить? Я же тоже что-то сделал. Не думаю, что Рома меня чем-то мог уделить. Схему я выбрал сам. Как и через какие зоны выходить в атаку я тоже решил сам. У Ромы я спрашивал детали. То, какие могут быть проблемы. Работали мы все вместе.