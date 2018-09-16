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Антон Швец: гол бывшей команде? Не важно, "Спартаку" я забил или кому-то другому (видео)

Полузащитник «Ахмата» и сборной России Антон Швец, забивший победный гол в матче 7 тура чемпионата России со «Спартаком» (2:1), рассказал о составляющих успеха его команды, передаёт корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров.



– Как пробил под перекладину?

– Ничего так, дали назад пас.

– Ни секунды не думал, сразу бабахнул?

– Конечно, не думал.

– Это уже не первый гол?

– В прошлом сезоне было три, в этом сезоне первый.

– С какой установкой Рахимов выпускал?

– С установкой отработать на позиции, помочь команде.

– Прежде всего сдержать атаки «Спартака»?

– Да, сдержать атаки «Спартака» и выбегать в контратаки, что мы и делали.

– Роман Пилипчук помог секретами о «Спартаке»?

– У нас был просмотр «Спартака», но мало времени. Все матчи смотрели обзором, а так даже не успели познакомиться толком с Пилипчуком. Какие слабые места у «Спартака»? Пусть это останется внутри.

– Наверняка обращали внимание на угловые, но пропустили.

– Ну да, это мы обсудим на разборе.

– Второй раз подряд ваша команда выигрывает у «Спартака» на «Открытие Арене». Удобный соперник?

– Нет, просто выходим и работаем, фортуна на нашей стороне. Пусть так и дальше продолжается.

– Что удалось изменить с приходом Рахимова?

– Я мало поработал, приехал со сборной дня 3 назад. А команда работала долго. Чувствуется рука тренера, не такая, как у других. Есть ли воодушевление после его прихода? Как видите, да.

– У тебя есть спартаковское прошлое, что для тебя значит этот гол?

– Очень важный для меня гол, не потому что «Спартаку», всегда хочу играть и забивать. Не имеет значения, кому забивать, главное – он принёс победу.

– С Ледяховым попрощались?

– Да, у нас отличные отношения. Я написал сообщение, он ответил.
Теги: Швец Спартак Ахмат Rвидео
Сегодня, 22:09
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№1 Написал: spiri (Сегодня, 22:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
так держать,Антоха!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
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