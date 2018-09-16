Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:25
Петр Авен: у "Спартака" все плохо (23)
Петр Авен: у "Спартака" все плохо (23)
17:47
Паредес неплох, Дзюба хорош, Ерохин великолепен. Оценки игроков в матче "Оренбург" - "Зенит" (2)
Паредес неплох, Дзюба хорош, Ерохин великолепен. Оценки игроков в матче "Оренбург" - "Зенит" (2)
17:18
Бранислав Иванович: когда пропускаешь на третьей минуте второго тайма, вся тактика в голове у футболистов сразу меняется (2)
Бранислав Иванович: когда пропускаешь на третьей минуте второго тайма, вся тактика в голове у футболистов сразу меняется (2)
Антон Швец: гол бывшей команде? Не важно, "Спартаку" я забил или кому-то другому (видео)
Полузащитник «Ахмата» и сборной России Антон Швец, забивший победный гол в матче 7 тура чемпионата России со «Спартаком» (2:1), рассказал о составляющих успеха его команды, передаёт корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров.
– Как пробил под перекладину?
– Ничего так, дали назад пас.
– Ни секунды не думал, сразу бабахнул?
– Конечно, не думал.
– Это уже не первый гол?
– В прошлом сезоне было три, в этом сезоне первый.
– С какой установкой Рахимов выпускал?
– С установкой отработать на позиции, помочь команде.
– Прежде всего сдержать атаки «Спартака»?
– Да, сдержать атаки «Спартака» и выбегать в контратаки, что мы и делали.
– Роман Пилипчук помог секретами о «Спартаке»?
– У нас был просмотр «Спартака», но мало времени. Все матчи смотрели обзором, а так даже не успели познакомиться толком с Пилипчуком. Какие слабые места у «Спартака»? Пусть это останется внутри.
– Наверняка обращали внимание на угловые, но пропустили.
– Ну да, это мы обсудим на разборе.
– Второй раз подряд ваша команда выигрывает у «Спартака» на «Открытие Арене». Удобный соперник?
– Нет, просто выходим и работаем, фортуна на нашей стороне. Пусть так и дальше продолжается.
– Что удалось изменить с приходом Рахимова?
– Я мало поработал, приехал со сборной дня 3 назад. А команда работала долго. Чувствуется рука тренера, не такая, как у других. Есть ли воодушевление после его прихода? Как видите, да.
– У тебя есть спартаковское прошлое, что для тебя значит этот гол?
– Очень важный для меня гол, не потому что «Спартаку», всегда хочу играть и забивать. Не имеет значения, кому забивать, главное – он принёс победу.
– С Ледяховым попрощались?
– Да, у нас отличные отношения. Я написал сообщение, он ответил.
– Как пробил под перекладину?
– Ничего так, дали назад пас.
– Ни секунды не думал, сразу бабахнул?
– Конечно, не думал.
– Это уже не первый гол?
– В прошлом сезоне было три, в этом сезоне первый.
– С какой установкой Рахимов выпускал?
– С установкой отработать на позиции, помочь команде.
– Прежде всего сдержать атаки «Спартака»?
– Да, сдержать атаки «Спартака» и выбегать в контратаки, что мы и делали.
– Роман Пилипчук помог секретами о «Спартаке»?
– У нас был просмотр «Спартака», но мало времени. Все матчи смотрели обзором, а так даже не успели познакомиться толком с Пилипчуком. Какие слабые места у «Спартака»? Пусть это останется внутри.
– Наверняка обращали внимание на угловые, но пропустили.
– Ну да, это мы обсудим на разборе.
– Второй раз подряд ваша команда выигрывает у «Спартака» на «Открытие Арене». Удобный соперник?
– Нет, просто выходим и работаем, фортуна на нашей стороне. Пусть так и дальше продолжается.
– Что удалось изменить с приходом Рахимова?
– Я мало поработал, приехал со сборной дня 3 назад. А команда работала долго. Чувствуется рука тренера, не такая, как у других. Есть ли воодушевление после его прихода? Как видите, да.
– У тебя есть спартаковское прошлое, что для тебя значит этот гол?
– Очень важный для меня гол, не потому что «Спартаку», всегда хочу играть и забивать. Не имеет значения, кому забивать, главное – он принёс победу.
– С Ледяховым попрощались?
– Да, у нас отличные отношения. Я написал сообщение, он ответил.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.