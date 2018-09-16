Антон Швец: гол бывшей команде? Не важно, "Спартаку" я забил или кому-то другому (видео)

Полузащитник «Ахмата» и сборной России Антон Швец, забивший победный гол в матче 7 тура чемпионата России со «Спартаком» (2:1), рассказал о составляющих успеха его команды, передаёт корреспондентМихаил Гончаров.– Ничего так, дали назад пас.– Конечно, не думал.– В прошлом сезоне было три, в этом сезоне первый.– С установкой отработать на позиции, помочь команде.– Да, сдержать атаки «Спартака» и выбегать в контратаки, что мы и делали.– У нас был просмотр «Спартака», но мало времени. Все матчи смотрели обзором, а так даже не успели познакомиться толком с Пилипчуком. Какие слабые места у «Спартака»? Пусть это останется внутри.– Ну да, это мы обсудим на разборе.– Нет, просто выходим и работаем, фортуна на нашей стороне. Пусть так и дальше продолжается.– Я мало поработал, приехал со сборной дня 3 назад. А команда работала долго. Чувствуется рука тренера, не такая, как у других. Есть ли воодушевление после его прихода? Как видите, да.– Очень важный для меня гол, не потому что «Спартаку», всегда хочу играть и забивать. Не имеет значения, кому забивать, главное – он принёс победу.– Да, у нас отличные отношения. Я написал сообщение, он ответил.