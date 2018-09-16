Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:25
Петр Авен: у "Спартака" все плохо (23)
Петр Авен: у "Спартака" все плохо (23)
17:47
Паредес неплох, Дзюба хорош, Ерохин великолепен. Оценки игроков в матче "Оренбург" - "Зенит" (2)
Паредес неплох, Дзюба хорош, Ерохин великолепен. Оценки игроков в матче "Оренбург" - "Зенит" (2)
17:18
Бранислав Иванович: когда пропускаешь на третьей минуте второго тайма, вся тактика в голове у футболистов сразу меняется (2)
Бранислав Иванович: когда пропускаешь на третьей минуте второго тайма, вся тактика в голове у футболистов сразу меняется (2)
"Ахмат" установил рекорд в матчах со "Спартаком"
"Ахмат" стал первой командой, дважды обыгравшей "Спартак" Массимо Карреры на "Открытие Арене".
По разу красно-белых на их поле за время работы итальянца победили "Уфа", "Локомотив", "Динамо", "Атлетик", а также "Тосно" в серии пенальти.
Любопытно, что до апреля 2018 года выезды грозненцев в гости к "Спартаку" никогда не заканчивались успешно. В Москве клуб из Чечни потерпел семь поражений при двух ничьих.
"Спорт-Экспресс"
По разу красно-белых на их поле за время работы итальянца победили "Уфа", "Локомотив", "Динамо", "Атлетик", а также "Тосно" в серии пенальти.
Любопытно, что до апреля 2018 года выезды грозненцев в гости к "Спартаку" никогда не заканчивались успешно. В Москве клуб из Чечни потерпел семь поражений при двух ничьих.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.