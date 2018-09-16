"Ахмат" установил рекорд в матчах со "Спартаком"

"Ахмат" стал первой командой, дважды обыгравшей "Спартак" Массимо Карреры на "Открытие Арене".По разу красно-белых на их поле за время работы итальянца победили "Уфа", "Локомотив", "Динамо", "Атлетик", а также "Тосно" в серии пенальти.Любопытно, что до апреля 2018 года выезды грозненцев в гости к "Спартаку" никогда не заканчивались успешно. В Москве клуб из Чечни потерпел семь поражений при двух ничьих.