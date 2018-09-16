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"Ахмат" установил рекорд в матчах со "Спартаком"

"Ахмат" стал первой командой, дважды обыгравшей "Спартак" Массимо Карреры на "Открытие Арене".

По разу красно-белых на их поле за время работы итальянца победили "Уфа", "Локомотив", "Динамо", "Атлетик", а также "Тосно" в серии пенальти.

Любопытно, что до апреля 2018 года выезды грозненцев в гости к "Спартаку" никогда не заканчивались успешно. В Москве клуб из Чечни потерпел семь поражений при двух ничьих.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ахмат Спартак
Сегодня, 22:19
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(3)
№4 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 23:30) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
ничего удивительного...в Москве чеченов больше чем "коренных"

Страшнее кошки зверя нет?
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 22:31) #
  • +4
  •  (6)

Цитата: utekay
ничего удивительного...в Москве чеченов больше чем "коренных"

в Питере их не меньше, к сожалению
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:29) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
ничего удивительного...в Москве чеченов больше чем "коренных"


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 22:28) #
  • +3
  •  (5)

Спартак тоже любит рекорды
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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