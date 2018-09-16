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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Червиченко: с уходом Промеса атакующая мощь "Спартака" сильно угасла
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Ахмата" (1:2) в 7-м туре Премьер-Лиги.
- О матче:
"Ахмат" для "Спартака" - неудобный соперник, да и вернувшийся в грозненский клуб Рашид Рахимов тоже неудобный для столичной команды специалист. Честно говоря, я немного не понял сегодняшний состав "красно-белых", какой-то он сегодня... вытянули возрастной резерв. На мой взгляд, нужно было ставить кого-то побыстрее, поскольку складывалось ощущение, что "Спартаку" не хватало скоростей. "Ахмат" смотрелся посвежее, и несмотря на игровое преимущество хозяев поля, кинжальные контратаки грозненцев смотрелись очень остро, более ощутимыми.
До второго пропущенного мяча "Спартак" мог получить от Магомеда Митришева, но тот не забил с трёх метров. А сам гол Антона Швеца стал следствием того, что "Спартак" стал очень сильно уступать в скорости. С появлением Дениса Глушакова, к слову, скорость совсем упала... Не знаю, дело в нехватке игроков, либо в работе Массимо Карреры... Но проблемы были очевидны, с "Ахматом" стоило играть в более скоростной футбол.
- Об игре Софьяна Ханни после скандальных постов в социальной сети:
В "Спартаке" много удивительного: в этом туре был Ханни, в прошлом - Педро Роша, которому до игры насыпали целую корзину комплиментов, а в этом туре он не вышел вообще. "Спартак" в этом вопросе команда интересная, никогда неизвестно, что будет при следующем повороте (улыбается).
Я вынужден отметить, хотя и не думал, что будет так, но с уходом Квинси Промеса атакующая мощь "Спартака" сильно угасла. Зе Луиш хорош только на втором этаже, и то не всегда, а вышедший сегодня на 15 минут Луиз Адриано мяча если и коснулся, то просто формально. Можно сказать, что самая сильная линия "Спартака" последнего времени куда-то испарилось за один-два матча. Это очень странно, ведь и Промес в последнее время не феерил, смотрелся он слабовато, но без него то ли связи рассыпались... Не могу однозначно определить здесь проблему. Остроты в атаке нет вообще, забивают только защитники, в частности, как сегодня Георгий Джикия, который и сегодня в составе "Спартака" был лучшим, да и чаще всего он просто лучший на поле.
- О предстоящем матче против "Рапида":
Если "Спартак" выйдет на матч Лиги Европы в таком же составе, и будет играть на таких же скоростях - поражение может быть куда более болезненным. Не думаю, что одна из ведущих команд Австрии будет прощать "красно-белых", как сегодня это несколько раз сделал "Ахмат". Если "Спартак" будет играть как сегодня - может залететь и больше двух.
- О матче:
"Ахмат" для "Спартака" - неудобный соперник, да и вернувшийся в грозненский клуб Рашид Рахимов тоже неудобный для столичной команды специалист. Честно говоря, я немного не понял сегодняшний состав "красно-белых", какой-то он сегодня... вытянули возрастной резерв. На мой взгляд, нужно было ставить кого-то побыстрее, поскольку складывалось ощущение, что "Спартаку" не хватало скоростей. "Ахмат" смотрелся посвежее, и несмотря на игровое преимущество хозяев поля, кинжальные контратаки грозненцев смотрелись очень остро, более ощутимыми.
До второго пропущенного мяча "Спартак" мог получить от Магомеда Митришева, но тот не забил с трёх метров. А сам гол Антона Швеца стал следствием того, что "Спартак" стал очень сильно уступать в скорости. С появлением Дениса Глушакова, к слову, скорость совсем упала... Не знаю, дело в нехватке игроков, либо в работе Массимо Карреры... Но проблемы были очевидны, с "Ахматом" стоило играть в более скоростной футбол.
- Об игре Софьяна Ханни после скандальных постов в социальной сети:
В "Спартаке" много удивительного: в этом туре был Ханни, в прошлом - Педро Роша, которому до игры насыпали целую корзину комплиментов, а в этом туре он не вышел вообще. "Спартак" в этом вопросе команда интересная, никогда неизвестно, что будет при следующем повороте (улыбается).
Я вынужден отметить, хотя и не думал, что будет так, но с уходом Квинси Промеса атакующая мощь "Спартака" сильно угасла. Зе Луиш хорош только на втором этаже, и то не всегда, а вышедший сегодня на 15 минут Луиз Адриано мяча если и коснулся, то просто формально. Можно сказать, что самая сильная линия "Спартака" последнего времени куда-то испарилось за один-два матча. Это очень странно, ведь и Промес в последнее время не феерил, смотрелся он слабовато, но без него то ли связи рассыпались... Не могу однозначно определить здесь проблему. Остроты в атаке нет вообще, забивают только защитники, в частности, как сегодня Георгий Джикия, который и сегодня в составе "Спартака" был лучшим, да и чаще всего он просто лучший на поле.
- О предстоящем матче против "Рапида":
Если "Спартак" выйдет на матч Лиги Европы в таком же составе, и будет играть на таких же скоростях - поражение может быть куда более болезненным. Не думаю, что одна из ведущих команд Австрии будет прощать "красно-белых", как сегодня это несколько раз сделал "Ахмат". Если "Спартак" будет играть как сегодня - может залететь и больше двух.
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