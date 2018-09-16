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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Петр Авен: у "Спартака" все плохо (23)
Петр Авен: у "Спартака" все плохо (23)
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Паредес неплох, Дзюба хорош, Ерохин великолепен. Оценки игроков в матче "Оренбург" - "Зенит" (2)
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Бранислав Иванович: когда пропускаешь на третьей минуте второго тайма, вся тактика в голове у футболистов сразу меняется (2)
Бранислав Иванович: когда пропускаешь на третьей минуте второго тайма, вся тактика в голове у футболистов сразу меняется (2)
Массимо Каррера: меня не волнует продление контракта, я не на испытательном сроке
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заверил, что не переживает из-за того, что пока не получил предложения о продлении контракта. Нынешнее соглашение итальянца рассчитано до 2019 года.
"Эта ситуация меня не волнует. Почему я должен думать об этом? Я не нахожу на испытательном сроке. В данный момент единственная моя задача — чтобы "Спартак" был как можно выше", - цитирует Карреру Sport24.
"Эта ситуация меня не волнует. Почему я должен думать об этом? Я не нахожу на испытательном сроке. В данный момент единственная моя задача — чтобы "Спартак" был как можно выше", - цитирует Карреру Sport24.
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