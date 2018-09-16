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Массимо Каррера: меня не волнует продление контракта, я не на испытательном сроке

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заверил, что не переживает из-за того, что пока не получил предложения о продлении контракта. Нынешнее соглашение итальянца рассчитано до 2019 года.

"Эта ситуация меня не волнует. Почему я должен думать об этом? Я не нахожу на испытательном сроке. В данный момент единственная моя задача — чтобы "Спартак" был как можно выше", - цитирует Карреру Sport24.
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 23:07
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№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:36) #
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Как можно выше в какой системе координат? Выше 10 это успех? Где четкие критерии, задачи, все размыто. А в итоге выхлоп в лужу, но скажет: я доволен игроками они бились, молодцы еще чуть чуть, еще пару лет Ломовицкий возмужает у Глушака борода поседеет, Ребров жопой к лавке прирастет, индеец паспорт получит и бла бла бла. Три конверта и свободен

Да Вы, писатель, батенька. Кот почесался- столько чувств. Осень, господа идет.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 23:27) #
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он русский хоть немного знает интресно
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:26) #
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kuzz,
Да ладно. Позади ЦСКА, Динамо, Локо и даже Торпедо. Чего еще надо для счастья?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 23:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Как можно выше в какой системе координат? Выше 10 это успех? Где четкие критерии, задачи, все размыто. А в итоге выхлоп в лужу, но скажет: я доволен игроками они бились, молодцы еще чуть чуть, еще пару лет Ломовицкий возмужает у Глушака борода поседеет, Ребров жопой к лавке прирастет, индеец паспорт получит и бла бла бла. Три конверта и свободен
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
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