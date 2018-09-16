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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Александр Мостовой: в игре с "Ахматом" "Спартаку" не хватило Промеса
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал поражение "красно-белых" от "Ахмата" (1:2) в матче седьмого тура РПЛ. Для гостей эта победа стала первой после возвращения в команду главного тренера Рашида Рахимова.
"Вчера разговаривали на тему сегодняшней игры, и я говорил, что "Спартаку" будет тяжело, он вряд ли выиграет. Такое было у меня мнение после паузы, связанной со сборами, с уходом Промеса. С точки зрения мотивации "Ахмат" был выше, было заметно, как футболисты настроены на эту игру — травмы и полученные карточки еще раз это подтверждают.
В тот момент, когда "Спартак" в принципе завладел преимуществом, когда счет сравнялся, все же "Спартак" был ближе к победе. Но пропустили контратаку, одну, вторую, и поплатились за это.
Можно ли винить Карреру? А что он мог сделать? Никто же не планировал, что Жиго получит серьезную травму, и в кратчайшие сроки нужно было найти хорошего сильного защитника. Не смогли. Другое дело, что играл Джикия, который тоже является прекрасным защитником.
Касаемо Промеса — я давно говорил, что он будет чувствительной потерей для "Спартака". Футболисты с такими качествами в нашем чемпионате на вес золота. И по сегодняшней игре мы увидели, что его мастерства "Спартаку" не хватало", - цитирует Мостового Sport24.
"Вчера разговаривали на тему сегодняшней игры, и я говорил, что "Спартаку" будет тяжело, он вряд ли выиграет. Такое было у меня мнение после паузы, связанной со сборами, с уходом Промеса. С точки зрения мотивации "Ахмат" был выше, было заметно, как футболисты настроены на эту игру — травмы и полученные карточки еще раз это подтверждают.
В тот момент, когда "Спартак" в принципе завладел преимуществом, когда счет сравнялся, все же "Спартак" был ближе к победе. Но пропустили контратаку, одну, вторую, и поплатились за это.
Можно ли винить Карреру? А что он мог сделать? Никто же не планировал, что Жиго получит серьезную травму, и в кратчайшие сроки нужно было найти хорошего сильного защитника. Не смогли. Другое дело, что играл Джикия, который тоже является прекрасным защитником.
Касаемо Промеса — я давно говорил, что он будет чувствительной потерей для "Спартака". Футболисты с такими качествами в нашем чемпионате на вес золота. И по сегодняшней игре мы увидели, что его мастерства "Спартаку" не хватало", - цитирует Мостового Sport24.
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