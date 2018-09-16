Новости партнеров

Александр Мостовой: в игре с "Ахматом" "Спартаку" не хватило Промеса

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал поражение "красно-белых" от "Ахмата" (1:2) в матче седьмого тура РПЛ. Для гостей эта победа стала первой после возвращения в команду главного тренера Рашида Рахимова.

"Вчера разговаривали на тему сегодняшней игры, и я говорил, что "Спартаку" будет тяжело, он вряд ли выиграет. Такое было у меня мнение после паузы, связанной со сборами, с уходом Промеса. С точки зрения мотивации "Ахмат" был выше, было заметно, как футболисты настроены на эту игру — травмы и полученные карточки еще раз это подтверждают.

В тот момент, когда "Спартак" в принципе завладел преимуществом, когда счет сравнялся, все же "Спартак" был ближе к победе. Но пропустили контратаку, одну, вторую, и поплатились за это.

Можно ли винить Карреру? А что он мог сделать? Никто же не планировал, что Жиго получит серьезную травму, и в кратчайшие сроки нужно было найти хорошего сильного защитника. Не смогли. Другое дело, что играл Джикия, который тоже является прекрасным защитником.

Касаемо Промеса — я давно говорил, что он будет чувствительной потерей для "Спартака". Футболисты с такими качествами в нашем чемпионате на вес золота. И по сегодняшней игре мы увидели, что его мастерства "Спартаку" не хватало", - цитирует Мостового Sport24.
Теги: Мостовой Ахмат Спартак
Сегодня, 23:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Thriller (Сегодня, 23:42) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
И Терри в защите)


--------------------
Береги соперник сраку, ЦСКА идёт в атаку! :)
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 23:33) #
  • 0
  •  (0)

ещё и Месси с Роналду, браво Александр!
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.