Рашид Рахимов: футболистам "Ахмата" стало хуже, теперь на них орут чаще

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов прокомментировал победу над "Спартаком" (2:1) в своем первом матче после возвращения в грозненский клуб.– Вышли на поле все-таки ребята. Им стало хуже, потому что на тренировках на них стали орать больше. Но я им благодарен: они играли, это их победа.– Была возможность, когда "Ахмат" здесь обыграл "Спартак" 3:1. Если думаете, что я смотрел в календарь, то нет… Просто так обстоятельства сложились. Сегодня я работаю в "Ахмате", и я хочу его перестроить. До зимы приобретений не будет, но мы будем стремиться. Если мы говорим о владении мячом, раньше мы из 30 матчей мы владели мячом больше в 24. Но состав, конечно, сейчас совершенно иной. Ушло много созидательных игроков, хотя я даже тогда считал, что их не хватает. Нужна мощь. В сегодняшней команде не хватает креатива при выходе из обороны в атаку. Желание есть, в голове у меня сидит только одно: команду надо сделать лучше. Как это получится, будет видно.– Где-то не уступали. Мы обращали на это внимание, мы предупреждали играть аккуратно в радиусе 30 метров до ворот. Несколько моментов мы делали неправильно, когда мяч доставлялся на фланги. Полузащитники не должны были лететь на игрока на полной скорости, их нужно было встречать, тогда таких нарушений не было бы.– Я очень рад, что все обороняются. Хуже было бы, если бы двое простаивали. У нас не может быть свободных художников. К сожалению, может быть. Но если команда делает ставку на дисциплину, то обороняться должны все. Обычно все так говорят, и я бы тоже так говорил. Но каждый выбирает свою тактику сам. Я могу сыграть в открытый футбол, никаких проблем, но получу 1:5. Я считаю, что нужно найти баланс игры.