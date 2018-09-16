Защитник "Спартака" Жиго вернется в Москву после операции в начале октября

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго прилетит в Москву в начале октября.В данный момент француз, порвавший крестообразные связки колена, проходит реабилитацию в Италии, где он перенёс операцию 5 сентября.Жиго получил травму в первом тайме матча 6-го тура чемпионата России с "Зенитом". В этом сезоне французский защитник успел сыграть за "Спартак" 8 матчей и забить 1 гол. Жиго перешел в "Спартак" прошедшим летом из бельгийского "Гента".