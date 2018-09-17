Массимо Каррера: конечно, я пожал руку Пилипчуку, а еще поздравил его с победой

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что поздравил Романа Пилипчука с победой после матча с "Ахматом" (1:2)Я, конечно поприветствовал Романа перед матчем, а также поздравил с победой после игры", – сказал Каррера.Пилипчук покинул тренерский штаб "Спартака" в мае, а в начале сентября присоединился к грозненской команде, которую возглавил Рашид Рахимов.