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Массимо Каррера: конечно, я пожал руку Пилипчуку, а еще поздравил его с победой

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что поздравил Романа Пилипчука с победой после матча с "Ахматом" (1:2)

Я, конечно поприветствовал Романа перед матчем, а также поздравил с победой после игры", – сказал Каррера.

Пилипчук покинул тренерский штаб "Спартака" в мае, а в начале сентября присоединился к грозненской команде, которую возглавил Рашид Рахимов.

Чемпионат
Теги: Каррера Спартак Ахмат Пилипчук
Сегодня, 09:36
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