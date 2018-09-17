Клаудио Маркизио после своего дебюта поделился первыми впечатлениями о премьер-лиге

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио прокомментировал победу над "Оренбургом" (2:1) в матче 7-го тура РПЛ."Рад, что удалось впервые выйти на поле в официальном матче и к тому же победить. Текущий период очень важен для нас, поскольку команда участвует в трех турнирах: на выходных мы играем в российской премьер-лиге, по четвергам — в Лиге Европы, а скоро нас ждет еще и Кубок России.Премьер-лига уступает по своему уровню ведущим европейским чемпионатам – серии А, примере, бундеслиге и английской премьер-лиге. Тем не менее, здесь много силового футбола, молодых футболистов. Игроки покрывают большие дистанции, бегают туда-сюда на протяжении матча. Так что мне нужно подготовить себя и свое тело к такому стилю игры", - сказал итальянец.