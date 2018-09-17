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Клаудио Маркизио после своего дебюта поделился первыми впечатлениями о премьер-лиге

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио прокомментировал победу над "Оренбургом" (2:1) в матче 7-го тура РПЛ.

"Рад, что удалось впервые выйти на поле в официальном матче и к тому же победить. Текущий период очень важен для нас, поскольку команда участвует в трех турнирах: на выходных мы играем в российской премьер-лиге, по четвергам — в Лиге Европы, а скоро нас ждет еще и Кубок России.

Премьер-лига уступает по своему уровню ведущим европейским чемпионатам – серии А, примере, бундеслиге и английской премьер-лиге. Тем не менее, здесь много силового футбола, молодых футболистов. Игроки покрывают большие дистанции, бегают туда-сюда на протяжении матча. Так что мне нужно подготовить себя и свое тело к такому стилю игры", - сказал итальянец.

Пресс-служба "Зенита"
Теги: Зенит Оренбург Маркизио
Сегодня, 09:42
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№5 Написал: петручио (Сегодня, 11:08) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Сыграет с пяток туров и скажет,что наш чемп особенный и очень трудный ...
Регистрация: 6.11.2016 [жалоба]
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:16) #
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Цитата: Коляс
При том, что мы своих ногомячистов иначе как пешеходами не называем.

Не скажи, сэр. Конечно можно убрать 30% лишних километров. Но ведь догонят и убьют. Наш футбол силовой, это факт.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 10:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
бегают туда-сюда на протяжении матча.

Какие правильные слова.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
№2 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 10:01) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: yuri
синьор-Вы в России. Здесь надо много бегать

При том, что мы своих ногомячистов иначе как пешеходами не называем.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:47) #
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В поту но счастливый итальянец поднял кубок вверх. Раздавались выстрелы, петарды. Кот пожал Маркизу лапу- крепись,синьор-Вы в России. Здесь надо много бегать и не ссать, сэр.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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