Скопинцев: Черевченко чуть не выгнал меня из "Балтики" из-за простого яблока

Полузащитник "Ростова" Дмитрий Скопинцев рассказал о периоде проведенном под руководством Игоря Черевченко в "Балтике"."Был случай, что Черевченко чуть не выгнал меня из-за яблока.Мы тренировались на военной базе. Рядом с полем росли большие яблони – как раз у моей бровки. Один из тренеров Валерий Климов кинул мне яблоко. Чисто машинально откусил. Молодой ещё был. И тут поворачиваюсь – у Черевченко пар из ушей, потому что я во время тренировки жую яблоко. Сразу: "Ты чё, Скопинцев! Езжай в свой Воронеж!!" Он отправил меня за бровку, а я молил о прощении. Но он был непреклонен, "уезжай" говорит и все тут.Через время всё-таки подобрел – у Черевченко добрая душа. Заставил меня показательно пробежаться пять раз туда-сюда. Я запыханный вернулся к занятию. На таких эпизодах взрослеешь. С тех пор меня вообще ничего на тренировке не может отвлечь", - рассказал Скопинцев.