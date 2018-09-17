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Скопинцев: Черевченко чуть не выгнал меня из "Балтики" из-за простого яблока

Полузащитник "Ростова" Дмитрий Скопинцев рассказал о периоде проведенном под руководством Игоря Черевченко в "Балтике".

"Был случай, что Черевченко чуть не выгнал меня из-за яблока.

Мы тренировались на военной базе. Рядом с полем росли большие яблони – как раз у моей бровки. Один из тренеров Валерий Климов кинул мне яблоко. Чисто машинально откусил. Молодой ещё был. И тут поворачиваюсь – у Черевченко пар из ушей, потому что я во время тренировки жую яблоко. Сразу: "Ты чё, Скопинцев! Езжай в свой Воронеж!!" Он отправил меня за бровку, а я молил о прощении. Но он был непреклонен, "уезжай" говорит и все тут.

Через время всё-таки подобрел – у Черевченко добрая душа. Заставил меня показательно пробежаться пять раз туда-сюда. Я запыханный вернулся к занятию. На таких эпизодах взрослеешь. С тех пор меня вообще ничего на тренировке не может отвлечь", - рассказал Скопинцев.

Чемпионат
Теги: Скопинцев Балтика Черевченко
Сегодня, 10:12
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 10:56) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Все тренеры неслабо епнутые, вон вчера Черчесов Гераскина за локоток трогал, а если на игрока орет, многие поди кирпичи откладывают.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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