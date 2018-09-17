Скопинцев: в Калининграде фанаты провожали до дома, а я покупал всем сосиски в тесте

Хавбек "Ростова" Дмитрий Скопинцев рассказал как к нему относились болельщики калининградской "Балтики"."У меня были хорошие отношения с фанатами "Балтики". Бывало, даже финтил на бровке при победном счете, чтобы порадовать зрителей. После матча у стадиона ждали болельщики, которым хотелось общения с игроками. Фанаты всегда меня провожали: от стадиона до дома – полчаса пешком. Прямо все вместе шли толпой.По дороге заходили в кафе, и я покупал всем сосиски в тесте. Калининград – душевный город, много фудкортов с выпечкой. Я себе брал кофе и булочку, потому что чаще жил один и не готовил. Почему бы не взять ещё 30 сосисок в тесте и пиво особо жаждущим? Я не обеднею. Приятно делать людям приятно", - сказал Скопинцев.