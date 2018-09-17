Новости партнеров

«Спартаку» пора что-то менять. Можно начать со схемы

Московский «Спартак» уступил «Ахмату» в домашнем матче и отпустил «Зенит» на расстояние пяти очков. Пока что красно-белые не в полноценном кризисе, но очевидно, что атака команды буксует – за весь этот сезон в РПЛ не забито ни одного гола с игры.

Матч с «Ахматом» в этом смысле просто послужил отрезвляющим холодным душем: то, что атака не работает, было очевидно с первого матча сезона – но до этого очки исправно набирались за счет стандартов. Само собой, так продолжаться не могло.

Зачем менять именно схему?

Пора что-то делать, но вариант «купить качественное усиление вперед» отложен до зимы, а принимать радикальные решения рановато. Сейчас, во-первых, команде нужна встряска, во-вторых, после ухода Промеса у «Спартака» нет качественного левого вингера, способного компенсировать потерю. Ни Роша, ни Ханни, ни правофланговые футболисты, пробовавшиеся тут не убедили. Отсюда вытекает логичное предположение: в 4-3-3 москвичи просто используют имеющиеся кадры не оптимальным образом.

Возможно, сейчас Массимо Каррере пора бросить вызов каноничной басне Крылова и начать пересаживать оркестр в поисках правильного сочетания.



Схемы с тремя центральными защитниками

За два года работы итальянского тренера мы привыкли к тому, что вторая опция «Спартака» – это 5-3-2 или 5-4-1, в зависимости от того, кто из полузащитников в форме. С помощью них команда, например, собралась после прошлогоднего поражения от «Ахмата», обыграв «Амкар» и «Ростов».

Но тогда в команде были Максимович, Таски, Кутепов, Бокетти и, вы удивитесь, Пашалич (он играл в тройке защитников и, кстати, смотрелся очень неплохо). Сейчас в обойме: Боккетти, Джикия и Артем Мамин, за всю карьеру проведший в премьер-лиге 3 минуты. Конечно, можно попробовать сварить что-то и из этого.

«Спартаку» пора что-то менять. Можно начать со схемы


Однако одна травма – и команде придется целиком менять план на игру, заменить по позиции защитников просто некем. Можно попробовать рассмотреть и более экспериментальные варианты: например, перевод в центр обороны Зобнина или Фернандо. Последний иногда ситуативно оказывался на этой позиции и не демонстрировал суперуверенности, но в тройке, с подстраховкой от Боккетти и Джикии, а также с возможностью выдвижения в полузащиту при атаке – можно покрутить.

Роман Зобнин, кажется, может играть везде, даже на воротах, но и тут возникнут сложности в адаптации, которые могут как привнести качество, так и посеять фатальную панику. К тому же, при переводе кого-то из опорников в оборону, пострадает полузащита, в которой равноценных замен в зону тоже немного.



В общем, любимые Каррерой три центральных защитника смотрятся авантюрой на случай совсем уж глухого отчаяния.

Модные 4-2-3-1

Еще одна опция: перестроиться на практически базовый по нынешним временам модуль. Главное отличие от 4-3-3: обозначенная позиция "десятки", на которую у "Спартака" есть несколько неплохих кандидатов.



После провального матча с "Ахматом" показалось, что бумеранг критики мощно возвращается к метнувшему его Софьяну Ханни. На самом деле, не совсем: конечно, алжирец может сыграть слева, но "десятка" все-таки его более привычная зона. В 4-3-3 ее просто нет, а ставить Софьяна в тройку к Фернандо и Зобнину - путать карты всем сразу. Под нападающими Ханни будет гораздо комфортнее распределять мячи и вести игру (если, конечно, он наберет форму). Обязательное условие для "Спартака": узкая вариация схемы. Проблема с левым краем все еще не решена, однако при компактном расположении атакующих полузащитников на этой позиции может выйти Ивелин Попов. В таком случае болгарин получит возможность играть ближе к центру, оставляя ширину фланга для Мельгарехо, который пока что более опасен.

В случае, если потребуется добавить больше надежности в центре, на место Ханни перейдет более работоспособный Попов, а слева появится тот, кто появится. Расстановка в таком варианте будет максимально приближена к нынешним 4-3-3, за исключением более оборонительных задач у Романа Зобнина.

Заметно, что в этой схеме совсем не находится места Денису Глушакову. В принципе, не все болельщики "Спартака" из-за этого расстроятся: после чемпионского сезона полузащитник так и не выходил на похоронный уровень и в этом году тоже не блещет. Тем не менее, есть варианты, при которых он расположится рядом с Фернандо, а Зобнин, например, уйдет направо, чтобы добавить надежности. Ломовицкий, Ташаев и Самедов, конечно, против таких идей, но им бы неплохо начать доказывать что-то на поле.

Неочевидные 4-4-2

Несколько раз в прошлом сезоне "Спартак" выходил с чистыми 4-4-2, но против качественно контратакующих команд схема не работала должным образом. Нет причин ей заработать и сейчас: Луиз Адриано в плохой форме и не кажется, что он потянет объем работы, который выполнял год назад.



А без его помощи "Спартак" рискует просто проиграть центр поля. В общем, это на случай, если бразилец все же начал приходить в норму.

А может, оставить все как есть? Поможет Ташаев

"Анализ игры "Спартака" показал, что команда играет одну и ту же схему 4-3-3, стараясь очень высоко отобрать мяч. Мы понимали, что у "Спартака" будут появляться за спиной большие пространства и зоны" - так описал Роман Пилипчук игру москвичей. А за несколько недель до того, еще не будучи тренером "Ахмата", он говорил о том же самом более категорично. И действительно, если в прошлом сезоне расстановки менялись и футбол красно-белых мог быть разнообразным, то в этом году пока что план един.

Вполне вероятно, что Массимо Каррера подтвердит эти слова и продолжит уповать на 4-3-3 и набор формы ведущих игроков. Тем более, в обойме "Спартака" есть Александр Ташаев, который засиял в "Динамо" именно слева, но в составе красно-белых сперва проигрывал конкуренцию на позиции Промесу, а затем травмировался практически вместе с уходом голландца. Сейчас он все еще не в форме, однако если Александр сможет быстро прибавить, то перестройка может и не понадобиться.



Экспериментальные 4-1-2-1-2 (ромб)

Однако на данный момент посудите сами: надежного левого полузащитника в форме нет, справа Ломовицкий, Ташаев и Самедов на троих набрали одно результативное действие за семь матчей. При этом в центре у "Спартака" есть избыток исполнителей, а края защиты находятся в хорошей (относительно остальной команды, как минимум) форме.



Центр полузащиты Фернандо-Глушаков-Зобнин-Ханни на бумаге должен доминировать над практически любым соперником в РПЛ, а Мельгарехо и Рассказов способны обеспечить нужное движение на флангах. При таком варианте расстановки у "Спартака" нет слабых позиций, на которых кто-то очевидно выпадает из игры или чувствует себя неуверенно - кроме того, у всех есть подстраховка. В полузащите могут появиться со скамейки Тимофеев и Попов, уставшие края подстраховывают Комбаров и Ещенко. Ну и Петкович, если вы еще помните про него.

При необходимости перестроиться в привычные 4-3-3 достаточно убрать с поля одного из форвардов, выпустить Ломовицкого/Ташаева/Самедова и перевести Ханни налево. При нынешних исполнителях - выглядит неплохо, минусы - совершенно незнакомая расстановка.

Впрочем, время наигрывать что-то новое у команды Карреры есть. Пожалуй, сейчас даже самое время.

Иначе пара матчей как с "Ахматом" и может стать уже поздно.

Петр Мельников, Rusfootball.info
Теги: Спартак Каррера Ахмат Ташаев Ханни
Сегодня, 14:51
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:29) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Parshin
Не говорящий по русски тренер - это полу-тренер ((( Это уже давно очевидно!

Значит, всё же, это Пилипчук выиграл чемпионат, а не Каррера, как нам подло лгали все специалисты, Федун, и самая последняя жалкая свинья, до вчерашнего дня, морочившие нам голову. Раньше как-то сдержанно относился к этому клубу, теперь накуй..., лицемерные существа. Научитесь для начала говорить людям правду, чтобы вернуть наше расположение, и любовь к себе. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: хвасон228 хвасон228 (Сегодня, 15:25) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Много тут написано а суть где? Каррера -тренер это Миф! Третий тренер у Конте??? Пардон но у любого руководителя есть такие подать, принести, выдать рукавицы)) И если такого подай-принеси сделать главным то чего он на руководит??? Каррера- мотиватор-Миф Он привел команду к чемпирнству-Миф! Мотиватором в год чемпионства был Страх ромашки о том что в команду может прийти Бердый да не один а со своей ордой а по заявлениям ему нужно было всего два игрока остальные на куй) Именно этот страх ромашки расстаться с гламурной столичной жизнью позволил им прыгнуть выше головы и провести лучший сезон в своей карьере! И чудо даже Ребров в тот сезон сыграл без косяков! А Каррере оставалось только бегать возле поля и махать ветками)) То есть он с блеском исполнил роль петрушки)) Персонаж клоунского типа который еще в древней Руси использовали что бы заводить толпу!!
Регистрация: 21.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 15:16) #
  • -1
  •  (3)

"Спартаку" в первую очередь нужно МЕНЯТЬ ТРЕНЕРА.
Тренер команды, который не говорит ( и не хочет учиться говорить) по русски - это нонсенс, это ужасно, это ни в какие ворота!
((( Не говорящий по русски тренер - это полу-тренер ((( Это уже давно очевидно!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.