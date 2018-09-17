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"Динамо" выплатит своему бывшему игроку более 20 млн рублей за разрыв контракта

Экс-полузащитник московского "Динамо" Янн М’Вила получит выплату от клуба за разрыв контракта в 2015 году. Ранее клуб уже заплатил футболисту € 600 тыс.

По информации телеграм-канала "Мутко против", речь идет о сумме в € 315 тыс.

В 2015 году стороны заключили соглашение, однако в связи с кадровыми изменениями в руководстве клуб принял решение не покупать игрока и заключил с ним мировое соглашение, по условиям которого бело-голубые были обязаны выплатить М’Вила € 900 тыс. за одностороннее расторжение контракта. ВФСО «Динамо» позже потребовало признать мировое соглашение недействительным, однако 17 июля Арбитражный суд Московского округа отклонил жалобу.

Мутко против
Теги: Динамо
Сегодня, 14:11
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№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:39) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: AdreiPeterbyrg
кто бы со мной разорвал контракт))

думаю суммы не те
да и у нас скорее сам встрянешь по статье


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Когда хоть одного из руководства Динамо посадят? Найдите Аджоева . Ну или Широкова посадите)))
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 14:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
кто бы со мной разорвал контракт))
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
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