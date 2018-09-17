"Динамо" выплатит своему бывшему игроку более 20 млн рублей за разрыв контракта

Экс-полузащитник московского "Динамо" Янн М’Вила получит выплату от клуба за разрыв контракта в 2015 году. Ранее клуб уже заплатил футболисту € 600 тыс.По информации телеграм-канала "Мутко против", речь идет о сумме в € 315 тыс.В 2015 году стороны заключили соглашение, однако в связи с кадровыми изменениями в руководстве клуб принял решение не покупать игрока и заключил с ним мировое соглашение, по условиям которого бело-голубые были обязаны выплатить М’Вила € 900 тыс. за одностороннее расторжение контракта. ВФСО «Динамо» позже потребовало признать мировое соглашение недействительным, однако 17 июля Арбитражный суд Московского округа отклонил жалобу.