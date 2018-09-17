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Чалов: всю жизнь мечтал играть под 9 номером в основе ЦСКА - мечты сбываются

Форвард ЦСКА Федор Чалов поделился мнением о своей игре в нынешнем сезоне.

"У меня появилась уверенность в собственных силах. Если правильно открываться – будут моменты. А будут моменты – и голы придут.

Девятка с детства была любимым номером, с тех пор как в школе его дали. Всю жизнь мечтал играть под ней в основе ЦСКА. До этого, возможно, я не был готов для такой ответственности. Когда летом появилась такая возможность, подумал: сейчас или никогда.

Так что мечты сбываются", - сказал Чалов.

Чемпионат
Теги: Чалов ЦСКА
Сегодня, 14:21
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№2 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 14:44) #
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Болеет за:
ЦСКА
Удачи и успехов тебе, Федор, в ЦСКА! И с ЦСКА!! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:38) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
я думал в детстве все мечтали о 10-ке
ну или киперы - 1 или 16


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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