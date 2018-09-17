Новости партнеров

"Удачи тебе, Дмитрий!" - Скопинцев рассказал о курьезном случае с Джошуа Киммихом

Полузащитник "Ростова" Дмитрий Скопинцев рассказал о забавном случае произошедшем с ним в РБ "Лейпциге".

– У "Зенита" вас выкупил РБ "Лейпциг". Главный урок от вашего иностранного этапа карьеры?

– Молодому россиянину нелегко в Европе. При прочих равных в Германии в состав поставят немца. Даже если ты лучше, всё равно поставят немца. Меня взяли в главную команду, но в 18 лет тяжело пробиться в основу.

– В Германии пересекались с кем-то из известных футболистов?

– Был забавный случай. Первый день в "Лейпциге". Меня выкупили у "Зенита" за большие деньги. Я прихожу в раздевалку весь такой важный. Подходит ко мне паренёк помладше на вид – я-то уже с бородой был и под основу. Пацан начинает со мной общаться, знакомиться, расспрашивать. Я подумал, что какой-то мальчишка из U-19. Начал его подбадривать на английском: "В футболе важно стараться, проявляй себя". Короче, поддержал парня как мог.

– В чём подвох?

– Заходит наш тренер и говорит: "Ну что, Джошуа, желаем тебе успехов в "Баварии". Парень поворачивается ко мне: "Удачи тебе, Дмитрий!".
Это был Киммих. Вскоре он уже забивал за "Баварию".

Чемпионат
Теги: Скопинцев Киммих Ростов Лейпциг Бавария
Сегодня, 14:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:50) #
  • +1
  •  (3)

Хитрый Дмитрий,. С тех пор они были друзьями. улыбнулся и стал забивать за Ростов. Бавария ? - спрашивали его прохожие- Нет , господа я рожден здесь.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.