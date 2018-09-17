"Удачи тебе, Дмитрий!" - Скопинцев рассказал о курьезном случае с Джошуа Киммихом

Полузащитник "Ростова" Дмитрий Скопинцев рассказал о забавном случае произошедшем с ним в РБ "Лейпциге".– Молодому россиянину нелегко в Европе. При прочих равных в Германии в состав поставят немца. Даже если ты лучше, всё равно поставят немца. Меня взяли в главную команду, но в 18 лет тяжело пробиться в основу.– Был забавный случай. Первый день в "Лейпциге". Меня выкупили у "Зенита" за большие деньги. Я прихожу в раздевалку весь такой важный. Подходит ко мне паренёк помладше на вид – я-то уже с бородой был и под основу. Пацан начинает со мной общаться, знакомиться, расспрашивать. Я подумал, что какой-то мальчишка из U-19. Начал его подбадривать на английском: "В футболе важно стараться, проявляй себя". Короче, поддержал парня как мог.– Заходит наш тренер и говорит: "Ну что, Джошуа, желаем тебе успехов в "Баварии". Парень поворачивается ко мне: "Удачи тебе, Дмитрий!".Это был Киммих. Вскоре он уже забивал за "Баварию".