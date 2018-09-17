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Гончаренко обошел Слуцкого по проценту набранных очков в гостевых матчах с ЦСКА

Матч 7 тура РПЛ против "Уфы" стал 50-м для Виктора Гончаренко во главе ЦСКА в чемпионатах России.

После одержанной победы процент очков, набранных командой под руководством белорусского специалиста в гостевых матчах чемпионата России, составил 66,67%. Это лучший показатель для тренеров ЦСКА в истории.

По этому показателю Гончаренко обошел Леонида Слуцкого (66,51%), лидировавшего ранее.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА Гончаренко Слуцкий
Сегодня, 14:54
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(1)
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:02) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: anonymous
по мне Гончаренко гораздо грамотней, чем Слуцкий

тренер условий.а точнее рамок.
что имеем - из того и делай конфетку.
и справлялся везде
не факт что был бы авторитетом у звезд, но нам такого и не надо.нам нужны игроки, а не звезды


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 14:59) #
  • +1
  •  (1)

по мне Гончаренко гораздо грамотней, чем Слуцкий
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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