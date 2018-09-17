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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Гончаренко обошел Слуцкого по проценту набранных очков в гостевых матчах с ЦСКА
Матч 7 тура РПЛ против "Уфы" стал 50-м для Виктора Гончаренко во главе ЦСКА в чемпионатах России.
После одержанной победы процент очков, набранных командой под руководством белорусского специалиста в гостевых матчах чемпионата России, составил 66,67%. Это лучший показатель для тренеров ЦСКА в истории.
По этому показателю Гончаренко обошел Леонида Слуцкого (66,51%), лидировавшего ранее.
ПФК ЦСКА
После одержанной победы процент очков, набранных командой под руководством белорусского специалиста в гостевых матчах чемпионата России, составил 66,67%. Это лучший показатель для тренеров ЦСКА в истории.
По этому показателю Гончаренко обошел Леонида Слуцкого (66,51%), лидировавшего ранее.
ПФК ЦСКА
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