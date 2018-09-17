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На заключительном матче 7-го тура "Урал" - "Ростов" ожидается более 15 тысяч зрителей

Матч 7-го тура чемпионата России "Урал" - "Ростов" посетят более 15 тысяч болельщиков, утверждает пресс-служба уральского клуба.

Встреча состоится сегодня в 17:30 по московскому времени.

Ранее президент клуба Григорий Иванов рассказал, что по сравнению с предыдущим сезоном наблюдается рост посещаемости домашних игр "Урала".
Теги: Урал Ростов
Сегодня, 15:26
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