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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Артем Дзюба: разговоры о допинге в сборной России ни о чем
Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба признался в любви к фаст-фуду.
– После победы "Зенита" над минским "Динамо" (8:1) и хороших результатов российской сборной на чемпионате мира-2018 в иностранной прессе часто можно было увидеть призывы проверить наших игроков на допинг. В одном из интервью вы сказали, что обожаете "Макдоналдс". Я правильно понимаю, что это и есть ваш допинг?
– Ну нет. Я люблю "Макдоналдс", могу там покушать, но в последнее время захожу туда нечасто. Но если есть возможность, то иногда [такой] стресс для организма – это хорошо. А про допинг – так нас больше всех в мире проверяли, и ни одной положительной пробы. Поэтому это просто разговоры ни о чем. Так, политика.
– И все-таки, есть ли у вас какой-то допинг, к которому ва возвращаетесь, когда нуждаетесь в подзарядке?
– Не знаю.
"Афиша Daily"
– После победы "Зенита" над минским "Динамо" (8:1) и хороших результатов российской сборной на чемпионате мира-2018 в иностранной прессе часто можно было увидеть призывы проверить наших игроков на допинг. В одном из интервью вы сказали, что обожаете "Макдоналдс". Я правильно понимаю, что это и есть ваш допинг?
– Ну нет. Я люблю "Макдоналдс", могу там покушать, но в последнее время захожу туда нечасто. Но если есть возможность, то иногда [такой] стресс для организма – это хорошо. А про допинг – так нас больше всех в мире проверяли, и ни одной положительной пробы. Поэтому это просто разговоры ни о чем. Так, политика.
– И все-таки, есть ли у вас какой-то допинг, к которому ва возвращаетесь, когда нуждаетесь в подзарядке?
– Не знаю.
"Афиша Daily"
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