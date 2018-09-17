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Артем Дзюба: разговоры о допинге в сборной России ни о чем

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба признался в любви к фаст-фуду.

– После победы "Зенита" над минским "Динамо" (8:1) и хороших результатов российской сборной на чемпионате мира-2018 в иностранной прессе часто можно было увидеть призывы проверить наших игроков на допинг. В одном из интервью вы сказали, что обожаете "Макдоналдс". Я правильно понимаю, что это и есть ваш допинг?

– Ну нет. Я люблю "Макдоналдс", могу там покушать, но в последнее время захожу туда нечасто. Но если есть возможность, то иногда [такой] стресс для организма – это хорошо. А про допинг – так нас больше всех в мире проверяли, и ни одной положительной пробы. Поэтому это просто разговоры ни о чем. Так, политика.

– И все-таки, есть ли у вас какой-то допинг, к которому ва возвращаетесь, когда нуждаетесь в подзарядке?

– Не знаю.

"Афиша Daily"
Теги: Дзюба Сборная России
Сегодня, 16:24
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 16:30) #
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Потерявший всякий стыд Запад, скоро юмор и дружескую накачку от А.Дзюбы перед матчами начнут считать за Допинг! ))) И будет вердикт: "Перед матчем, в раздевалке, все игроки принимали дзюба-допинг... " (((
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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