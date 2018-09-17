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ЦСКА поздравил Мамаева с днем рождения

ЦСКА поздравил с днем рождения полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которому сегодня исполнилось 30 лет.

Мамаев выступал за ЦСКА с 2007 по 2013 год.

Теги: ЦСКА Мамаев
Сегодня, 16:36
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2
(2)
№2 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 17:20) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
однозначно Мамаю Здоровья и Удачи!
игрок хорош, но бывает "внушаем женами и Кокоринами"... smirk


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 16:39) #
  • +3
  •  (3)

Армейцы молодцы...не забывают СВОИХ...ещё раз МОЛОДЦЫ....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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