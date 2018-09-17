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"Урал" - "Ростов": стали известны стартовые составы

"Урал" и "Ростов" объявили составы на матч 7-го тура РПЛ.

"Урал": Годзюр, Данцев, Брызгалов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Араторе, Ильин.

Запасные: Баклов, Полетаев, Ходжаниязов, Меркулов, Бевеев, Динга, Бавин, Жигулев, Егорычев, Эль Кабир, Панюков, Юсупов.

"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Гулиев, Скопинцев, Салетрос, Сигурдарсон.

Запасные: Песьяков, Логашов, Калачев, Щадин, Зуев, Майер, Хаджикадунич, Шомуродов, Кьяртанссон.
Теги: Урал Ростов
Сегодня, 16:45
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№1 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 17:04) #
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Болеет за:
«Ростов»
Никаких неожиданностей. Коней на переправе не меняют.


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
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