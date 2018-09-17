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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Сергей Томаров: ситуация у "Уфы" не критичная
Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров прокомментировал турнирное положение команды.
"Конечно, будем стараться исправлять ситуацию. Она не может нас радовать. Хотя вся борьба впереди. Это все – совокупность причин. Мы стартовали со второго квалификационного раунда в Лиге Европы, так как Россию в новом еврокубковом сезоне представляли сразу шесть команд. Это наложило свой отпечаток. Добавьте к этому еще микротравмы футболистов. Но мы прекрасно понимали, на что идем. Изначально хотелось везде выступить хорошо. Теперь – что имеем, то имеем. Придется доказывать свою состоятельность в грядущих матчах РПЛ. Ситуация не критичная. Из нее просто необходимо выходить", - цитирует Томарова "Реальное время".
"Конечно, будем стараться исправлять ситуацию. Она не может нас радовать. Хотя вся борьба впереди. Это все – совокупность причин. Мы стартовали со второго квалификационного раунда в Лиге Европы, так как Россию в новом еврокубковом сезоне представляли сразу шесть команд. Это наложило свой отпечаток. Добавьте к этому еще микротравмы футболистов. Но мы прекрасно понимали, на что идем. Изначально хотелось везде выступить хорошо. Теперь – что имеем, то имеем. Придется доказывать свою состоятельность в грядущих матчах РПЛ. Ситуация не критичная. Из нее просто необходимо выходить", - цитирует Томарова "Реальное время".
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