Новости партнеров

Сергей Томаров: ситуация у "Уфы" не критичная

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров прокомментировал турнирное положение команды.

"Конечно, будем стараться исправлять ситуацию. Она не может нас радовать. Хотя вся борьба впереди. Это все – совокупность причин. Мы стартовали со второго квалификационного раунда в Лиге Европы, так как Россию в новом еврокубковом сезоне представляли сразу шесть команд. Это наложило свой отпечаток. Добавьте к этому еще микротравмы футболистов. Но мы прекрасно понимали, на что идем. Изначально хотелось везде выступить хорошо. Теперь – что имеем, то имеем. Придется доказывать свою состоятельность в грядущих матчах РПЛ. Ситуация не критичная. Из нее просто необходимо выходить", - цитирует Томарова "Реальное время".
Теги: Томаров Уфа
Сегодня, 17:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.