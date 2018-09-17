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Артем Дзюба назвал самого смешного футболиста

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал, кого считает самым смешным футболистом, не считая себя.

"Самый смешной — мой друг, Ваня Комиссаров. Он тоже футболист, вратарь, воспитанник "Спартака". Вот лучше юмора, чем у него, я ни у кого не видел. И отмечу еще Леонида Викторовича Слуцкого — тоже потрясающее чувство юмора", - цитирует Дзюбу "Афиша.Daily".

Также Дзюба рассказал, что иногда смотрит юмористические стендапы, но сам бы поучаствовать не хотел.

"Нет, это тяжело. Надо готовиться, делать заготовки, а я все-таки больше человек-экспромт, то есть как пойдет. Заранее ни к чему не готовлюсь. Если что-то возникает в голове, то я и говорю. Так и рождаются мои шутки. А специально сидеть и думать — это тяжело", — отметил он.
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 18:09
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№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:50) #
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Болеет за:
«Зенит»
Смешные клоуны бывают и дураки. Есть такой термин - остроумие.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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