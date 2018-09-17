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Дмитрий Комбаров побывал в ночном клубе после поражения от "Ахмата" (фото)

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров посетил ночной клуб после поражения московской команды от "Ахмата" (1:2) в матче 7-го тура чемпионата России.

Футболист находился в заведении в вместе со своим братом Кириллом Комбаровым, выступающим за тульский "Арсенал", сообщает ФРТВ.

Дмитрий Комбаров побывал в ночном клубе после поражения от "Ахмата" (фото)
Теги: Комбаров Спартак Ахмат
Сегодня, 18:31
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(1)
№6 Написал: следующий (Сегодня, 18:54) #
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online
Болеет за:
«Челси»
Да он и не парился. Что разве не видно, что игроки не стараются. Ну проиграли, зарплата то капает.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
№5 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 18:50) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
В этом все спартачи, просрали и в клубешник.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№4 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 18:48) #
  • 0
  •  (2)
online

Релакс у парня свой, тут накатит, там навесит..)
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
№3 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:42) #
  • +1
  •  (1)

Настоящий фейк! Это не Камбаров а какой то зеленый человечик! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:37) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Горюшко решил залить, успокоится, всё понятно, а что он еще должен был делать, в одиночку куячить?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Egorysche (Сегодня, 18:36) #
  • +1
  •  (3)
online

ну а чего вы от него ожидали?
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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