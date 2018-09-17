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Юрий Семин: я восхищаюсь главным тренером "Галатасарая"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин назвал своего коллегу из "Галатасарая" Фатиха Терима одним из лучших футбольных специалистов в Европе.

"Периодически на различных футбольных мероприятиях мы видимся. Я восхищен его талантом. Это один из лучших европейских тренеров. Молодец он, я ему пожелаю крепкого здоровья", - цитирует Семина "Спорт-Экспресс".

Матч "Галатасарай" - "Локомотив" пройдет во вторник в Стамбуле. В октябре 2002 года московская команда под руководством Семина со счетом 2:1 обыграла"Галатасарай" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Стамбульскую команду, как и сейчас, тогда возглавлял Фатих Терим.
Теги: Семин Терим Галатасарай Локомотив
Сегодня, 20:05
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№1 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 20:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
Стамбульскую команду, как и сейчас, тогда возглавлял Фатих Терим.

Где-то в Турции, есть такой же заголовок, только про Сёмина. )
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
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