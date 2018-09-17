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Юрий Семин заявил, что рассчитывает на Бенедикта Хеведеса

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не исключил появления на поле немецкого защитника Бенедикта Хеведеса в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Галатасараем", который пройдет во вторник в Стамбуле.

"Есть вероятность и того, что Хеведес выйдет на поле, и того, что мы сыграем в три центральных защитника. Хеведес тренируется в общей группе, мы на него надеемся. С составом определимся завтра. Но мы на него рассчитываем", - цитирует Семина "Спорт-Экспресс".

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Хеведес перешел в "Локомотив" этим летом. В стартовом составе команды он еще не появился ни разу. Матч "Галатасарай" - "Локомотив" состоится 18 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени. (Илья Андреев)
Теги: Семин Хеведес Локомотив
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