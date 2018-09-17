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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Помощник «Зенита» и непомощники для «Спартака» и «Локомотива». Сборная неудачников 7 тура
7 тур получился богатым на привозы и прочие глупости, потому за попадание в сборную неудачников развернулась суровая борьба. О тех, кто выдержал конкуренцию – в материале Rusfootball.info.
Забросить мяч в свои ворота – уже очень печальное событие для вратаря, тем более с претензиями на попадание в сборную. А тут ещё и матч попался максимально не подходящий: красно-белые сторонники теории заговора обвинили Фролова не просто в ошибке, а в сдаче «Эль-Газико». Правда, в игре со «Спартаком» Фролов тоже подарил сопернику гол, так что тут в теории заговора несостыковка. С другой стороны, начинает вырисовываться неприятная для Фролова тенденция…
Голкипер «Анжи» Юрий Дюпин совершил даже более яркий ляп, но в оренбургском матче цена ошибки всё-таки была выше.
Тони Шуньич («Динамо»)
Больших претензий по выполнению прямых обязанностей к защитнику нет. В отличие от партнёров по сборной неудачников, он был надёжен и не привозил. Однако двух очков команду лишил: на линии вратарской Тони заполучил шикарный момент и бездарно упустил его ударом выше.
Тарас Бурлак («Крылья Советов»)
Перед матчем «Арсенал» котировался немногим выше «Крыльев», но в итоге просто разнёс самарцев, а их новый капитан стал символом уже развалившейся команды. Подача на первый гол прилетела из-под Тараса, но здесь он прежде всего за 3 и 4 голы «Арсенала». Сперва Джорджевич просто поиздевался над Бурлаком, усадив его на пятую точку, а после сэйва Рыжикова ещё и нашёл щёлочку между ног защитника. К 82 минуте он уже вообще не понимал, что происходит, и не выбил мяч с ленточки – Бакаев опередил его и установил окончательный стыдный счёт 0:4.
Раде Дугалич («Енисей»)
«Допустили грубейшую ошибку на 6-й минуте. Она стоила нам поражения», – сказал Дмитрий Аленичев. Кто это «мы», допустившие роковую ошибку, выяснить нетрудно. Раде Дугалич мог отдать вратарю, выбить в аут, забросить вперёд, но вручил мяч Азмуну и наблюдал, как «Рубин» забивает единственный гол в матче.
Джемал Табидзе («Уфа»)
В материалах о матче мы уже напомнили о популярном местном меме «Накосячил ли Джемал Табидзе?», который был популярен в начале уфимского карьеры защитника. Но в последнее время Табидзе вновь начал грубо ошибаться. Ситуация Табидзе была посложнее, чем у Дугалича, но скидывать мяч на гол сопернику тоже было необязательно.
Александр Сухов («Уфа»)
Правый латераль подменял Йокича на противоположной бровке и, так уж вышло, оказался причастен ко всем трём пропущенным мячам от ЦСКА. Все пришли с его фланга, а во втором и третьем конкретно Сухова можно назвать и главным виновником.
Мохаммед Рабиу («Анжи»)
Трудно поверить, но все из трёх первых голов «Краснодара» начинались именно с потерь Рабиу. Естественно, этим список грехов ганца в этом матче не ограничивается.
Гжегож Крыховяк («Локомотив»)
Часть своей миссии поляк выполнил: гол при его непосредственном участии «Локомотив» забил. Но сам Крыховяк всё-таки не мог завершить голом свои многочисленные моменты и был очень заведён. По-честному, он наиграл на три жёлтые, что бы там ни говорил Юрий Сёмин. В первом тайме судья простил хавбеку хамское столкновение с Шуниным, но свои две жёлтые Гжегож всё-таки нашёл и лишил команду шансов побороться за победу.
Денис Глушаков («Спартак»)
За эту позицию капитан «Спартака» конкурировал с Ивелином Поповым, который привёз пенальти, но прокат Глушакова на пятой точке к лицевой линии перевесил, поскольку гол Швеца в итоге оказался победным. Да и в других эпизодах Денис не помог команде и не усилил её игру, хотя бы выпущен с этой целью.
Софьян Ханни («Спартак»)
Может, при прочих равных Ханни не попал бы в сборную неудачников, но Софьян сам виноват. Никто не заставлял его доказывать свою состоятельность не только на тренировках, но в медиапространстве. В матче с «Ахматом» Ханни наконец получил игровое время, но за 83 минуты не показал ну вообще ничего. Ждать ли твитов о незаслуженном игноре со стороны тренера в будущем?
Фёдор Смолов («Локомотив»)
Ругать Фёдора уже несколько месяцев очень модно и легко, но здесь даже не приходится цепляться к игроку, его провал в матче с «Динамо» был просто слишком очевиден, чтобы его игнорировать. Да, «Локомотив» был плох, остался в меньшинстве, и всё-таки Смолов мог хоть иногда не терять мяч и не затормаживать атаки до полной остановки.
Тренер: Андрей Тихонов («Крылья Советов»)
В интервью после матча с «Арсеналом» Андрей Валерьевич, наверное, установил рекорд по количеству признаний своей вины в поражении. После разноса в Туле вновь оживились разговоры о скорой отставке тренера «Крыльев», который до «Арсенала» успел проиграть и «Оренбургу» (0:3), и «Енисею».
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Урал56.ру, РИА Новости / Дмитрий Мухаметкулов, РИА Новости / Александр Вильф
Вратарь: Евгений Фролов («Оренбург»)
Забросить мяч в свои ворота – уже очень печальное событие для вратаря, тем более с претензиями на попадание в сборную. А тут ещё и матч попался максимально не подходящий: красно-белые сторонники теории заговора обвинили Фролова не просто в ошибке, а в сдаче «Эль-Газико». Правда, в игре со «Спартаком» Фролов тоже подарил сопернику гол, так что тут в теории заговора несостыковка. С другой стороны, начинает вырисовываться неприятная для Фролова тенденция…
Голкипер «Анжи» Юрий Дюпин совершил даже более яркий ляп, но в оренбургском матче цена ошибки всё-таки была выше.
Защитники:
Тони Шуньич («Динамо»)
Больших претензий по выполнению прямых обязанностей к защитнику нет. В отличие от партнёров по сборной неудачников, он был надёжен и не привозил. Однако двух очков команду лишил: на линии вратарской Тони заполучил шикарный момент и бездарно упустил его ударом выше.
Тарас Бурлак («Крылья Советов»)
Перед матчем «Арсенал» котировался немногим выше «Крыльев», но в итоге просто разнёс самарцев, а их новый капитан стал символом уже развалившейся команды. Подача на первый гол прилетела из-под Тараса, но здесь он прежде всего за 3 и 4 голы «Арсенала». Сперва Джорджевич просто поиздевался над Бурлаком, усадив его на пятую точку, а после сэйва Рыжикова ещё и нашёл щёлочку между ног защитника. К 82 минуте он уже вообще не понимал, что происходит, и не выбил мяч с ленточки – Бакаев опередил его и установил окончательный стыдный счёт 0:4.
Раде Дугалич («Енисей»)
«Допустили грубейшую ошибку на 6-й минуте. Она стоила нам поражения», – сказал Дмитрий Аленичев. Кто это «мы», допустившие роковую ошибку, выяснить нетрудно. Раде Дугалич мог отдать вратарю, выбить в аут, забросить вперёд, но вручил мяч Азмуну и наблюдал, как «Рубин» забивает единственный гол в матче.
Джемал Табидзе («Уфа»)
В материалах о матче мы уже напомнили о популярном местном меме «Накосячил ли Джемал Табидзе?», который был популярен в начале уфимского карьеры защитника. Но в последнее время Табидзе вновь начал грубо ошибаться. Ситуация Табидзе была посложнее, чем у Дугалича, но скидывать мяч на гол сопернику тоже было необязательно.
Александр Сухов («Уфа»)
Правый латераль подменял Йокича на противоположной бровке и, так уж вышло, оказался причастен ко всем трём пропущенным мячам от ЦСКА. Все пришли с его фланга, а во втором и третьем конкретно Сухова можно назвать и главным виновником.
Полузащитники:
Мохаммед Рабиу («Анжи»)
Трудно поверить, но все из трёх первых голов «Краснодара» начинались именно с потерь Рабиу. Естественно, этим список грехов ганца в этом матче не ограничивается.
Гжегож Крыховяк («Локомотив»)
Часть своей миссии поляк выполнил: гол при его непосредственном участии «Локомотив» забил. Но сам Крыховяк всё-таки не мог завершить голом свои многочисленные моменты и был очень заведён. По-честному, он наиграл на три жёлтые, что бы там ни говорил Юрий Сёмин. В первом тайме судья простил хавбеку хамское столкновение с Шуниным, но свои две жёлтые Гжегож всё-таки нашёл и лишил команду шансов побороться за победу.
Денис Глушаков («Спартак»)
За эту позицию капитан «Спартака» конкурировал с Ивелином Поповым, который привёз пенальти, но прокат Глушакова на пятой точке к лицевой линии перевесил, поскольку гол Швеца в итоге оказался победным. Да и в других эпизодах Денис не помог команде и не усилил её игру, хотя бы выпущен с этой целью.
Нападающие:
Софьян Ханни («Спартак»)
Может, при прочих равных Ханни не попал бы в сборную неудачников, но Софьян сам виноват. Никто не заставлял его доказывать свою состоятельность не только на тренировках, но в медиапространстве. В матче с «Ахматом» Ханни наконец получил игровое время, но за 83 минуты не показал ну вообще ничего. Ждать ли твитов о незаслуженном игноре со стороны тренера в будущем?
Фёдор Смолов («Локомотив»)
Ругать Фёдора уже несколько месяцев очень модно и легко, но здесь даже не приходится цепляться к игроку, его провал в матче с «Динамо» был просто слишком очевиден, чтобы его игнорировать. Да, «Локомотив» был плох, остался в меньшинстве, и всё-таки Смолов мог хоть иногда не терять мяч и не затормаживать атаки до полной остановки.
Тренер: Андрей Тихонов («Крылья Советов»)
В интервью после матча с «Арсеналом» Андрей Валерьевич, наверное, установил рекорд по количеству признаний своей вины в поражении. После разноса в Туле вновь оживились разговоры о скорой отставке тренера «Крыльев», который до «Арсенала» успел проиграть и «Оренбургу» (0:3), и «Енисею».
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Урал56.ру, РИА Новости / Дмитрий Мухаметкулов, РИА Новости / Александр Вильф
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