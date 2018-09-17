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Кто главный неудачник тура?



 

Помощник «Зенита» и непомощники для «Спартака» и «Локомотива». Сборная неудачников 7 тура

7 тур получился богатым на привозы и прочие глупости, потому за попадание в сборную неудачников развернулась суровая борьба. О тех, кто выдержал конкуренцию – в материале Rusfootball.info.

Вратарь: Евгений Фролов («Оренбург»)


Забросить мяч в свои ворота – уже очень печальное событие для вратаря, тем более с претензиями на попадание в сборную. А тут ещё и матч попался максимально не подходящий: красно-белые сторонники теории заговора обвинили Фролова не просто в ошибке, а в сдаче «Эль-Газико». Правда, в игре со «Спартаком» Фролов тоже подарил сопернику гол, так что тут в теории заговора несостыковка. С другой стороны, начинает вырисовываться неприятная для Фролова тенденция…

Голкипер «Анжи» Юрий Дюпин совершил даже более яркий ляп, но в оренбургском матче цена ошибки всё-таки была выше.

Защитники:


Тони Шуньич («Динамо»)

Больших претензий по выполнению прямых обязанностей к защитнику нет. В отличие от партнёров по сборной неудачников, он был надёжен и не привозил. Однако двух очков команду лишил: на линии вратарской Тони заполучил шикарный момент и бездарно упустил его ударом выше.

Тарас Бурлак («Крылья Советов»)

Перед матчем «Арсенал» котировался немногим выше «Крыльев», но в итоге просто разнёс самарцев, а их новый капитан стал символом уже развалившейся команды. Подача на первый гол прилетела из-под Тараса, но здесь он прежде всего за 3 и 4 голы «Арсенала». Сперва Джорджевич просто поиздевался над Бурлаком, усадив его на пятую точку, а после сэйва Рыжикова ещё и нашёл щёлочку между ног защитника. К 82 минуте он уже вообще не понимал, что происходит, и не выбил мяч с ленточки – Бакаев опередил его и установил окончательный стыдный счёт 0:4.

Раде Дугалич («Енисей»)

«Допустили грубейшую ошибку на 6-й минуте. Она стоила нам поражения», – сказал Дмитрий Аленичев. Кто это «мы», допустившие роковую ошибку, выяснить нетрудно. Раде Дугалич мог отдать вратарю, выбить в аут, забросить вперёд, но вручил мяч Азмуну и наблюдал, как «Рубин» забивает единственный гол в матче.

Джемал Табидзе («Уфа»)

В материалах о матче мы уже напомнили о популярном местном меме «Накосячил ли Джемал Табидзе?», который был популярен в начале уфимского карьеры защитника. Но в последнее время Табидзе вновь начал грубо ошибаться. Ситуация Табидзе была посложнее, чем у Дугалича, но скидывать мяч на гол сопернику тоже было необязательно.

Помощник «Зенита» и непомощники для «Спартака» и «Локомотива». Сборная неудачников 7 тура


Александр Сухов («Уфа»)

Правый латераль подменял Йокича на противоположной бровке и, так уж вышло, оказался причастен ко всем трём пропущенным мячам от ЦСКА. Все пришли с его фланга, а во втором и третьем конкретно Сухова можно назвать и главным виновником.

Полузащитники:


Мохаммед Рабиу («Анжи»)

Трудно поверить, но все из трёх первых голов «Краснодара» начинались именно с потерь Рабиу. Естественно, этим список грехов ганца в этом матче не ограничивается.

Гжегож Крыховяк («Локомотив»)

Часть своей миссии поляк выполнил: гол при его непосредственном участии «Локомотив» забил. Но сам Крыховяк всё-таки не мог завершить голом свои многочисленные моменты и был очень заведён. По-честному, он наиграл на три жёлтые, что бы там ни говорил Юрий Сёмин. В первом тайме судья простил хавбеку хамское столкновение с Шуниным, но свои две жёлтые Гжегож всё-таки нашёл и лишил команду шансов побороться за победу.

Денис Глушаков («Спартак»)

За эту позицию капитан «Спартака» конкурировал с Ивелином Поповым, который привёз пенальти, но прокат Глушакова на пятой точке к лицевой линии перевесил, поскольку гол Швеца в итоге оказался победным. Да и в других эпизодах Денис не помог команде и не усилил её игру, хотя бы выпущен с этой целью.



Нападающие:


Софьян Ханни («Спартак»)

Может, при прочих равных Ханни не попал бы в сборную неудачников, но Софьян сам виноват. Никто не заставлял его доказывать свою состоятельность не только на тренировках, но в медиапространстве. В матче с «Ахматом» Ханни наконец получил игровое время, но за 83 минуты не показал ну вообще ничего. Ждать ли твитов о незаслуженном игноре со стороны тренера в будущем?

Фёдор Смолов («Локомотив»)

Ругать Фёдора уже несколько месяцев очень модно и легко, но здесь даже не приходится цепляться к игроку, его провал в матче с «Динамо» был просто слишком очевиден, чтобы его игнорировать. Да, «Локомотив» был плох, остался в меньшинстве, и всё-таки Смолов мог хоть иногда не терять мяч и не затормаживать атаки до полной остановки.



Тренер: Андрей Тихонов («Крылья Советов»)

В интервью после матча с «Арсеналом» Андрей Валерьевич, наверное, установил рекорд по количеству признаний своей вины в поражении. После разноса в Туле вновь оживились разговоры о скорой отставке тренера «Крыльев», который до «Арсенала» успел проиграть и «Оренбургу» (0:3), и «Енисею».

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: Урал56.ру, РИА Новости / Дмитрий Мухаметкулов, РИА Новости / Александр Вильф
Теги: Спартак Локомотив Крылья Советов
Сегодня, 20:30
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3
(1)
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:54) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Romgus
Цитата: Spartacus1971
Автор Крыховяк лучший игрок матча,каким образом он в этом списке оказался

не матча, но Локомотива - скорее да. Образом очень простым - у нас не сборная худших, а сборная неудачников. Он был лучшим, но из-за своей взвинченности удалился, из-за этого команда доигрывала матч на ничью


Там жёлтую придумали.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 20:47) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Spartacus1971
Автор Крыховяк лучший игрок матча,каким образом он в этом списке оказался

не матча, но Локомотива - скорее да. Образом очень простым - у нас не сборная худших, а сборная неудачников. Он был лучшим, но из-за своей взвинченности удалился, из-за этого команда доигрывала матч на ничью
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:39) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Автор Крыховяк лучший игрок матча,каким образом он в этом списке оказался,а вместо Ханни нужно Попова.А что насчёт эльгазико,есть статистика,посмотрите её,ну допустим Фролов с 1 голом накосячил,во 2 голе Ерохина, в сети гуляет скрин,даже бомжи смеются сами,так что не только мы не верим в "честность" этой игры.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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