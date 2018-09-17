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Валерий Карпин: начали матч хуже соперника, но потом прибавили

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал ничью в 7-м туре РПЛ с "Уралом" (1:1).

"Мы не строили игру специально против Бикфалви. Да, от него идет острота, но мы готовились и к фланговым атакам соперника. Стандарты тоже разбирали, но опять пропустили после одного из них. Начали матч хуже соперника, потом прибавили", - цитирует Карпина официальный сайт "Ростова".
Теги: Карпин Ростов
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