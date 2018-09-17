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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Енисей" объявил о том, что матч с "Уралом" пройдет в Красноярске (видео)
Следующий домашний матч "Енисея" пройдет на Центральном стадионе в Красноярске. 22 сентября "Енисей" сыграет с "Уралом" в матче 8-го тура РПЛ.
Пресс-служба клуба отреагировала на это решение, выложив нарезку кадров из кино с ликующими людьми.
До этого клуб проводил домашние игры в "Тюмени".
Пресс-служба клуба отреагировала на это решение, выложив нарезку кадров из кино с ликующими людьми.
До этого клуб проводил домашние игры в "Тюмени".
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН ГОТОВ!— ФК «Енисей» (@FCEnisey) September 17, 2018
ИГРА #ЕнисейУрал ПРОЙДЕТ В КРАСНОЯРСКЕ: https://t.co/ewhNIoX9Jp pic.twitter.com/Txf83CWQvs
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