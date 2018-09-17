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Дмитрий Парфенов: с такой командой надо выигрывать матчи

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов после матча 7-го тура РПЛ против "Ростова" (1:1) заявил, что к пропущенному голу привели индивидуальные ошибки.

"Боевой матч получился. Провалили вторую половину первого тайма, сделали коррективы, вышли, забили мяч, но дали забить сопернику. С такими командами это роскошь. По самоотдаче ребят упрекнуть не в чем, но ошибки индивидуальные были, которые привели к пропущенному мячу.

С такой командой надо выигрывать матчи. "Ростов" играет плотно и организованно, поэтому они, наверное, наверху и находятся", - цитирует Парфенова ТАСС.
Теги: Парфенов Урал Ростов
Вчера, 22:31
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