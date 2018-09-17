Фатих Терим: уважаю Семина и ценю

Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим сказал несколько хороших слов о своем коллеге из "Локомотива" Юрии Семине."Галатасарай" и "Локомотив" во вторник в Стамбуле сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов. Ранее они встречались на данной стадии этого турнира - в Москве победил "Галатасарай" (2:0), а в Стамбуле - "Локомотив" (2:1). Терим и Семин и тогда являлись главными тренерами "Галатасарая" и "Локомотива" соответственно.- В первом матче победили мы, в ответном - соперник. "Локомотив" в итоге вышел из группы. Уважаю его (Семина) и ценю как специалиста. Желаю ему здоровья и хорошей игры завтра.