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Геннадий Орлов: все боятся, как бы у Дзюбы не поехала крыша

Российский телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о нападающем "Зенита" и сборной России Артёме Дзюбе.

"Все боятся, как бы у Дзюбы не поехала крыша. У наших футболистов это нередко бывало. Он приезжает в Оренбург, и взрослые женщины берут автографы, разговаривают с ним, фотографируются. Откуда у них такая любовь к футболу? Оказывается, она у них где-то была, наверное, в молодости. Я вижу, как Дзюба себя ведёт, и он молодец. Ему 30 лет, и он уже всё пережил, всё видел, а сейчас пожинает плоды. Сейчас у него период фанфар. Так что дай бог, чтобы так и продолжалось. Для команды он очень полезен — и в раздевалке, и во время игры", — сказал Орлов в эфире программы "8-16".

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов Дзюба Зенит
Вчера, 23:39
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4
(2)
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:15) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MIG
Пивовед,
твоя поехавшая крыша известна всему сайту, (ч) у д а к


отлично.
твоя же гикнувшаяся кукушка никому не интересна даже здесь.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№3 Написал: жася Санкт-Петербург (Сегодня, 00:14) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Артём доказал всем и всё а обсуждать его предел убогих
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: MIG Piter (Сегодня, 00:10) #
  • -1
  •  (3)
online

Пивовед,
твоя поехавшая крыша известна всему сайту, (ч) у д а к


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:01) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну, твоя, Орлушка, крыша давно уже в пути, и её точно никто не догонит.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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