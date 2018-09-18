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Дмитрий Парфенов: Погребняк в начале октября появится

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов заявил, что новичок екатеринбуржцев нападающий Павел Погребняк начнет тренироваться по индивидуальной программе в начале октября.

34-летний Погребняк подписал контракт с "Уралом" 29 августа.

"Погребняк в начале октября появится, по крайней мере, по индивидуальному плану. Надо, чтобы он хотя бы приехал. Пока он проходит реабилитацию", - цитирует Парфенова ТАСС.
Теги: Парфенов Погребняк Урал
Сегодня, 05:43
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