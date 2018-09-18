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Артем Дзюба: очень любим с друзьями хоррор-квесты, мне постоянно там страшно!

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о своих увлечениях.

— Есть какая-то вещь кроме футбола, тенниса и UFC, от которой ты фанатеешь?

— Квесты! Очень люблю их. Хоррор-квесты, в которых нужно выживать в реальности. Мистика, маньячка — все-все-все. Любой хоррор-квест в Москве. Мы очень любим с друзьями такое.

— Было хоть раз по-настоящему страшно?

— Да мне постоянно там страшно! У нас команда называется "Бздуны Team". Мы прям нереальные очкошники! Мы приходим — нам пятнадцать минут пытаются объяснить, что нельзя контактировать с актерами, потому что мы большие. А потом нас, двухметровых парней, не могут найти в комнате, потому что мы везде прячемся.

— Знаю, что ты частенько рубишься в FIFA.С кем тяжелее всего играть?

— Ага! В Туле вот с парнями рубились. В сборной провели виртуальный чемпионат мира — я выиграл его, ха-ха! А так… Вот в Туле Гурам Аджоев хорошо играет. Там же познакомились с другим парнем — хороший, прикольный, тоже хорошо играет. Турнир устраивали — такие неприятные соперники были! Я не прям играю, я просто такой… Скажем так: они задроты, часто играют, а я такой — старая школа! Раньше играл, есть свои наработки, понимание - так и играю.

"Афиша"
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 09:29
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№2 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 10:02) #
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online

Черт, он слишком много говорит.


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 09:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
flushed Что я сейчас прочитал?.. expressionless neutral_face no_mouth
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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