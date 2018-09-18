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Евгений Кафельников выразил поддержку тренеру "Спартака"

Экс-первая ракетка мира и известный футбольный болельщик Евгений Кафельников отреагировал на скандал вокруг "Спартака".

Актер и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров после поражения "Спартака" от "Ахмата" в матче чемпионата России написал стихотворение, в котором раскритиковал главного тренера столичной команды Массимо Карреру. Эту запись лайкнули Денис Глушаков и Андрей Ещенко.

Кафельников в ответ разместил в своем твиттере хэштэг #ЗаМассимо.
Теги: Кафельников Каррера Спартак
Сегодня, 09:55
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№4 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 10:41) #
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Болеет за:
ЦСКА
Протрезвел после вчерашнего, и решил вспомнить старое: как был теннисистом-проституткой. Только раньше он постоянно сдавал сэты букмекерам, а сейчас меняет собственное мнение каждый день...
Если Каррера такой хороший тренер, зачем он третий год постоянно выпускает всякий глушителей с барными комками, да ещё и против самых не простых соперников (ладно бы против записных аутсайдеров)? Они хоть раз за последние 3 годы его самого выручали? Или он мазохист и ему нравится по граблям ходить?


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№3 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:36) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergeevich
ВалераВерим! второй сезон laughing

ущербный, иди Луческу, Манчини и Семака в жопу целуй! )))
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: Белый Ногинск (Сегодня, 10:23) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Бомжики на наших ветках.... Без мяса ваша лига на вырезано-->вырезано никому будет не нужна. Так , что читайте, комментируйте, очень приятно!
Регистрация: 5.12.2016 [жалоба]
№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 09:57) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
ВалераВерим! второй сезон laughing
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
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