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Денис Глушаков: если мне захочется, я в лицо все скажу тренеру, а не лайки буду ставить. Я же не дурак

Капитан "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал лайк на видео артиста Дмитрия Назарова, который раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру.

"Странный резонанс вызвал лайк на фотографию народного артиста Дмитрия Назарова.

1. Я смотрел видео, где Дмитрий Юрьевич в своем официальном аккаунте читает стихотворение про нашего тренера. Я не ставил лайк под этим (!) видео. Это наглая ложь.

2. Я часто сижу на всяких пабликах "Спартака". В одном из таких пабликов опубликовали фото Назарова в красной шапке #СамоеВремяЖить. Не так давно мы всей командой поддерживали "Фонд борьбы с лейкемией", и Дмитрию Юрьевичу также подарили эту шапку.

Листая ленту, быстро поставил лайк, не изучал текст и пошел дальше. Обычный быстрый скроллинг ленты, которым вы сами занимаетесь ежедневно. Если бы я тратил время на изучение текстов всех постов во всех фан-пабликах, то времени бы ни на что больше не хватило.

3. Лайки отображаются публично. И я это знаю. Я не идиот, чтобы, понимая это, ставить лайк публично на пост с наездом на тренера. Я взрослый мужчина и если мне захочется выразить недовольство тренеру, то я приду и все скажу ему в лицо, а не лайки буду ставить. Но у нас с коучем все в порядке!

4. Я понимаю, что журналистам нужно все горячее, но обращать внимание на такие глупости – себя не уважать. Я могу только догадываться кому выгодно устраивать все это и делать из хлопушки атомный взрыв, но хочу с уверенность заявить: у нас в команде все хорошо! В том числе и с тренером!

У нас был тяжелый и неудачный матч в воскресенье, и сейчас у нас только одна цель – победа в дебютном матче в Лиге Европы и в дерби на выходных!" – написал Глушаков.

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Странный резонанс вызвал лайк на фотографию народного артиста Дмитрия Назарова. 1. Я смотрел видео, где Дмитрий Юрьевич в своем официальном аккаунте читает стихотворение про нашего тренера. Я не ставил лайк под этим (!) видео. Это наглая ложь. 2. Я часто сижу на всяких публиках Спартака. В одном из таких пабликов опубликовали фото Назарова в красной шапке #СамоеВремяЖить Не так давно мы всей командой поддерживали "Фонд борьбы с лейкемией» и Дмитрию Юрьевичу также подарили эту шапку. Листая ленту, быстро поставил лайк, не изучал текст и пошел дальше. Обычный быстрый скроллинг ленты, которым вы сами занимаетесь ежедневно. Если бы я тратил время на изучение текстов всех постов во всех фан-пабликах, то времени бы ни на что больше не хватило. 3. Лайки отображаются публично. И я это знаю. Я не идиот, чтобы, понимая это, ставить лайк публично на пост с наездом на тренера. Я взрослый мужчина и если мне захочется выразить недовольство тренеру, то я приду и все скажу ему в лицо, а не лайки буду ставить. Но у нас с коучем все в порядке! 4. Я понимаю, что журналистам нужно все горячее, но обращать внимание на такие глупости - себя не уважать. Я могу только догадываться кому выгодно устраивать все это и делать из хлопушки атомный взрыв, но хочу с уверенность заявить: у нас в команде все хорошо! В том числе и с тренером! У нас был тяжелый и неудачный матч в воскресенье, и сейчас у нас только одна цель - победа в дебютном матче в Лиге Европы и в дерби на выходных!#спартак#москва

A post shared by Denis Glushakov (@glushak8) on

Теги: Глушаков Каррера Спартак
Сегодня, 10:42
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(3)
№27 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 11:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Цитата: Spartacus1971
Мы Спартак вечные,а вам осталось потолок лет 6.

Газпром сгинет, а Лукойл останется?


Вы за свой клуб отвечайте.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№26 Написал: Volodia379 (Сегодня, 11:35) #
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online

Сам то понял что сказал!? smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№25 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 11:33) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Spartacus1971
Мы Спартак вечные,а вам осталось потолок лет 6.

Газпром сгинет, а Лукойл останется?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№24 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 11:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Если бы не купленное чемпионство в позапрошлом сезоне, свинки бы не 16 лет сосали, а все 40.


Cрочно к психиатру,а если бы не царёк,то не было бы у вас газпрома,и была сасамба всю жизнь.Мы Спартак вечные,а вам осталось потолок лет 6.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№23 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 11:28) #
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Болеет за:
ЦСКА
Сначала посмеялся, а потом подумал: сейчас под ником "glushak8" может написать любой и-нет боец от 8 до 80-ти лет, которому глушко с ющенко и навесовым набили оскомину. На самом деле, больше похоже на провокацию: они все в преклонном для футболистов возрасте, и унизить собственную репутацию равносильно заранее стать клиентами пенсионнго фонда, собеса и прочей лабуды для пенсионеров (типа крысёныша-быстрика). То что они все без царя в голове - видно и по выражению лица, но не до такой же степени! Тем паче у каждого есть свои агенты и прочие юристы, которые просто не дадут "добро!" на подобные действия. За ними и так очередь не стоит, после такого скандала ясно, что и в заводскую команду их не один тренер не возьмёт. Так что на фейк похоже не меньше, чем на терезу мэй с её "хайли лайкли".


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№22 Написал: Sergeevich (Сегодня, 11:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Я не идиот чтобы подписываться под этим, но не достаточно умен чтобы не лайкать то, в чем не разобрался.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№21 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 11:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Если бы не купленное чемпионство в позапрошлом сезоне, свинки бы не 16 лет сосали, а все 40.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№20 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:24) #
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Цитата: P. Holmberg
Ждем опровержения от Ещенки " Я тоже не дурак. Ну может не такой умный как Глушаков. Ну может дурак , но не сильно".

Хорошо-+100.Ещенко подкатился под кота, последний едва успел подпрыгнуть. Старый питорас в черном уже бежал с ЖК. Кот улыбнулся Данни на секторе. И забыл сразу русские слова )


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№19 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 11:24) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
3. Лайки отображаются публично. И я это знаю. Я не идиот, чтобы, понимая это, ставить лайк публично на пост с наездом на тренера.
2. Листая ленту, быстро поставил лайк, не изучал текст и пошел дальше.

Ну не идиот ли?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№18 Написал: SVN (Сегодня, 11:14) #
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Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Глушаков, как и Комбаров с Ещенко стали явной негативной силой в Спартаке!
сейчас их необходимо перевести в Спартак-2, а оттуда взять молодых, голодных до борьбы ребят и ставить их рядом с Зобниным, Джикия и Ташаевым и рядом с ними они будут расти! жаль, что Каррера этого не понимает... Глушаков и Комбаров и Ещенко слили прошлый сезон! и в этом от них только негатив! они должны уйти уже этой зимой из Спартака! а пока в Спартак-2!

за Глушаковым и этой ромашкой кто то стоит из руководства,никуда их не переведут,Спартак как в апреле-мая сейчас сдает игры.По игре Глушакова-Ещенко это видно,как они играли выйдя на замену,отсутствие Мельгарехо-Самедова(травмы) вызывают улыбку,почему Ханни-Луис Адриано не играю весь старт чемпионата.Мы не попадем даже в тройку в этом сезоне,болельщик Динамо Киев Федун все для этого сделает.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№17 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 11:13) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
факт есть факт

Согласен , ты неадекватен
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№16 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 11:12) #
  • 0
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Ждем опровержения от Ещенки " Я тоже не дурак. Ну может не такой умный как Глушаков. Ну может дурак , но не сильно".


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№15 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 11:11) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
вся эта фигня не стоит вообще внимания

Ну, не скажи...., авторитетный болельщик спартака так старался выразить свою озабоченность состоянием дел в команде, что пройти мимо этого плачущего стенания, и оставить без внимания, ну никак нельзя... Даже мы прониклись его призывам. А вы..., вам что, покуй на команду, одному Назарову она нужна в эту трудную минуту..???


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№14 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 11:10) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
"Я не идиот" у общественности есть сомнения по этому поводу
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
№13 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 11:07) #
  • +2
  •  (2)

Я смотрел видео


Я не ставил лайк под этим (!) видео. Это наглая ложь.


Листая ленту, быстро поставил лайк, не изучал текст и пошел дальше.


Задачка- уберите одно лишнее утверждение)))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№12 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 11:06) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
"меняем пиццу на капитана", "Глушаков-наш капитан", "билет до Рима за наш счет" smile А что? в 2006 так и было, когда выгнали Старкова smirk
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№11 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:04) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Глушаков, как и Комбаров с Ещенко стали явной негативной силой в Спартаке!
сейчас их необходимо перевести в Спартак-2, а оттуда взять молодых, голодных до борьбы ребят и ставить их рядом с Зобниным, Джикия и Ташаевым и рядом с ними они будут расти! жаль, что Каррера этого не понимает... Глушаков и Комбаров и Ещенко слили прошлый сезон! и в этом от них только негатив! они должны уйти уже этой зимой из Спартака! а пока в Спартак-2!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№10 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:02) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Цитата: tiki
на счет дурака - не знаю
может я бы понял, если не читал пост.
но смысл ставить - если не читал?то есть это "не дурак"?
мужики спартаковцы...и этот капитанил...сочувствую
гнать инет-героя нахрен

Пишешь ерунду полную, вся эта фигня не стоит вообще внимания, сочувствовать будешь завтра вечером после игры в ЛЧ болелам цска, мы не нуждаемся.

да о таком низком, как о тебе, я вообще не думал. я говорил про адекватных
вашу игру в лч мы каждый сезон видим.я бы и прошлый сезон не вспомнил, если б не тот матч
так что в мясных неадекватах я не нуждался
факт есть факт


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:00) #
  • 0
  •  (0)

Не одежда красит чела А наоборот. Клованы, хотя дело доброе.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№8 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 11:00) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Тушинский хлев - это курятник в свинарнике.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№7 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 10:59) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
А что, скоро и чемпионов будут по лайкам определять. К этому все идет в нынешнем безумном мире.


--------------------
В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№6 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 10:59) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
на счет дурака - не знаю
может я бы понял, если не читал пост.
но смысл ставить - если не читал?то есть это "не дурак"?
мужики спартаковцы...и этот капитанил...сочувствую
гнать инет-героя нахрен

Пишешь ерунду полную, вся эта фигня не стоит вообще внимания, сочувствовать будешь завтра вечером после игры в ЛЧ болелам цска, мы не нуждаемся.
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№5 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 10:58) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Каррера, Глушаков, ромашка это все плавает на поверхности, ищите серого кардинала который системно не может выстроить работу в клубе, все веревочки ведут к нему. Сама игра, ее качество, зрелищность - меркнет на фоне денежных потоков, серых схем, интриг и тп.
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№4 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 10:58) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Глушакоф - капитан Спартака.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
№3 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 10:52) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
В последнее время от Глушакова у команды одни проблемы...недаром его и Черчесов от сборной отодвинул подальше.
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Rasmuz (Сегодня, 10:44) #
  • -4
  •  (6)

Правильно, Денис!
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:44) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
на счет дурака - не знаю
может я бы понял, если не читал пост.
но смысл ставить - если не читал?то есть это "не дурак"?
мужики спартаковцы...и этот капитанил...сочувствую
гнать инет-героя нахрен


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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