Денис Глушаков: если мне захочется, я в лицо все скажу тренеру, а не лайки буду ставить. Я же не дурак

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"Странный резонанс вызвал лайк на фотографию народного артиста Дмитрия Назарова.
1. Я смотрел видео, где Дмитрий Юрьевич в своем официальном аккаунте читает стихотворение про нашего тренера. Я не ставил лайк под этим (!) видео. Это наглая ложь.
2. Я часто сижу на всяких пабликах "Спартака". В одном из таких пабликов опубликовали фото Назарова в красной шапке #СамоеВремяЖить. Не так давно мы всей командой поддерживали "Фонд борьбы с лейкемией", и Дмитрию Юрьевичу также подарили эту шапку.
Листая ленту, быстро поставил лайк, не изучал текст и пошел дальше. Обычный быстрый скроллинг ленты, которым вы сами занимаетесь ежедневно. Если бы я тратил время на изучение текстов всех постов во всех фан-пабликах, то времени бы ни на что больше не хватило.
3. Лайки отображаются публично. И я это знаю. Я не идиот, чтобы, понимая это, ставить лайк публично на пост с наездом на тренера. Я взрослый мужчина и если мне захочется выразить недовольство тренеру, то я приду и все скажу ему в лицо, а не лайки буду ставить. Но у нас с коучем все в порядке!
4. Я понимаю, что журналистам нужно все горячее, но обращать внимание на такие глупости – себя не уважать. Я могу только догадываться кому выгодно устраивать все это и делать из хлопушки атомный взрыв, но хочу с уверенность заявить: у нас в команде все хорошо! В том числе и с тренером!
У нас был тяжелый и неудачный матч в воскресенье, и сейчас у нас только одна цель – победа в дебютном матче в Лиге Европы и в дерби на выходных!" – написал Глушаков.
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Странный резонанс вызвал лайк на фотографию народного артиста Дмитрия Назарова. 1. Я смотрел видео, где Дмитрий Юрьевич в своем официальном аккаунте читает стихотворение про нашего тренера. Я не ставил лайк под этим (!) видео. Это наглая ложь. 2. Я часто сижу на всяких публиках Спартака. В одном из таких пабликов опубликовали фото Назарова в красной шапке #СамоеВремяЖить Не так давно мы всей командой поддерживали "Фонд борьбы с лейкемией» и Дмитрию Юрьевичу также подарили эту шапку. Листая ленту, быстро поставил лайк, не изучал текст и пошел дальше. Обычный быстрый скроллинг ленты, которым вы сами занимаетесь ежедневно. Если бы я тратил время на изучение текстов всех постов во всех фан-пабликах, то времени бы ни на что больше не хватило. 3. Лайки отображаются публично. И я это знаю. Я не идиот, чтобы, понимая это, ставить лайк публично на пост с наездом на тренера. Я взрослый мужчина и если мне захочется выразить недовольство тренеру, то я приду и все скажу ему в лицо, а не лайки буду ставить. Но у нас с коучем все в порядке! 4. Я понимаю, что журналистам нужно все горячее, но обращать внимание на такие глупости - себя не уважать. Я могу только догадываться кому выгодно устраивать все это и делать из хлопушки атомный взрыв, но хочу с уверенность заявить: у нас в команде все хорошо! В том числе и с тренером! У нас был тяжелый и неудачный матч в воскресенье, и сейчас у нас только одна цель - победа в дебютном матче в Лиге Европы и в дерби на выходных!#спартак#москва
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