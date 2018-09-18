Болельщики "Спартака" создали петицию в поддержку Карреры

Болельщики "Спартака" создали петицию на онлайн-платформе Change.org, адресованную руководству клуба, в поддержку главного тренера команды Массимо Карреры.В данном заявлении осуждается поведение защитника Андрея Ещенко и полузащитника Дениса Глушакова за то, что они, якобы, лайкнули ролик Дмитрия Назарова, который призывает к отставке Массимо Карреры.К настоящему моменту петицию подписало уже более 1500 человек.