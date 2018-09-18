Новости партнеров

Болельщики "Спартака" создали петицию в поддержку Карреры

Болельщики "Спартака" создали петицию на онлайн-платформе Change.org, адресованную руководству клуба, в поддержку главного тренера команды Массимо Карреры.

В данном заявлении осуждается поведение защитника Андрея Ещенко и полузащитника Дениса Глушакова за то, что они, якобы, лайкнули ролик Дмитрия Назарова, который призывает к отставке Массимо Карреры.

К настоящему моменту петицию подписало уже более 1500 человек.
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 12:34
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
16
(6)
№16 Написал: palach Питер (Сегодня, 13:47) #
  • 0
  •  (0)
online

Дайте Каррере поработать!
Регистрация: 21.11.2006 [жалоба]
№15 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 13:44) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Александр из Тюмени,
Ну, дык, все ясненько как думают многие болельщики Спартака и без капса-отработанный материал Каррера-что-то помог выиграть, а далее нах не нужен, пусть валит, ибо другой такой же материал на пару-тройку лет придет. Круговорот материала в природе и никакого почтения.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№14 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 13:40) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Schweinsteiger
Цитата: sanyapytilin
Тренера должны уважать, а эти просто глумятся.

рассказжи мне про дзагоева и слуцкого

ну так за Слуцким Гинер стоял и он его поддержал. Дзагойка был немедленно отправлен в дубль и оштрафован. А Федун видимо не способен поставить на место взбесившихся поросят в своем хлеву? smirk
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№13 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 13:35) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Тренера должны уважать, а эти просто глумятся.

рассказжи мне про дзагоева и слуцкого


--------------------
Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№12 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:31) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Маловато для миллионов, не поверят. Скорее наоборот, математически, считай, никто не поддерживает. Хотя, людям не до интернета, тут митинг нужен, он и будет показателем, выдать гречку, и вперёд, спасать Мессию.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:28) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: Александр из Тюмени
Александр из Тюмени

Кот прекрасно понимает всеобщую любовь(и ненависть) к Спартаку. Слишком велика история. Но попрошу Капс не использовать.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№10 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 13:22) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
БОЛЕЛЬЩИКИ "СПАРТАКА" СОЗДАЛИ ПЕТИЦИЮ НЕ В ПОДДЕРЖКУ КАРРЕРЫ, а для осуждения глушака и комбара, И НЕ НАДО ПЕРЕВОДИТЬ СТРЕЛКИ, КАРРЕРА " МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО, МАВР МОЖЕТ УХОДИТЬ" ДАЛЕЕ НЕЧЕГО ПУТНОГО НЕ БУДЕТ.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№9 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 13:15) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Болельщики "Спартака" создали петицию на онлайн-платформе Change.org

Серьезные ребята, серьезный подход


--------------------
Красно-белое шапито и вешалка для пальто
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№8 Написал: Sergeevich (Сегодня, 13:14) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
В данном заявлении осуждается поведение защитника Андрея Ещенко и полузащитника Дениса Глушакова


Новость надо было для срача обозначить "болельщик Спартака создали петицию, осуждающую Ещенко и Глушакова". blush
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№7 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 13:12) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Каррераверимидисюдаблеать


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:06) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: Батька
2400 уже )

Не запарило, сэр


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: Батька (Сегодня, 13:01) #
  • -3
  •  (7)
online

2400 уже )
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№4 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 12:59) #
  • -3
  •  (3)

V.o.r.o.n,
Он не шатает,а глушит, как рыбу.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:57) #
  • -2
  •  (2)

К
настоящему моменту петицию подписало уже более 1500 человек.

Истерика кота не впечатлила. Всё жиже и жиже визг. Коту подали петицию-пиши, кот. Он и подписался внизу бамаги. Кот так расписываться нельзя!. А как ? Пишешь умело Спартак -чемпион.- Мне , плиз стакан прохладной воды, мне дурно.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 12:57) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Капитана поменяйте и вместе с Ещенко в дубль, там пусть лайкают, если карейра и это схавает, то слаб...
Тренера должны уважать, а эти просто глумятся.


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№1 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 12:48) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
давай глушак шатай спартак smile
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.