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Валерий Рейнгольд: Ещенко и Глушаков не знают, что творят, а Назаров не дружит с головой

Бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд обратился к игрокам команды Андрею Ещенко и Денису Глушакову, лайкнувшим ролик актёра Дмитрия Назарова, в котором тот в стихах раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру.

"Ещенко и Глушаков – молодые ребята, которые не ведают, что творят. Я понимаю, что они обижены, что их не ставят в состав, но это не повод для того, чтобы оскорблять тренера. Мало ли что там сказал Назаров, он с головой не дружит, у нас много артистов, которые с головой не дружат, мы же все смотрим телевизор. Если Назаров такой болельщик, то ему бы стоило не подрывать авторитет всех болельщиков "Спартака". Он один, а нас миллионы. Стихи, которые он сочинил, для кого они, для чего? Я как мещанин не критикую же Назарова как актёра. Я бы мог прийти посмотреть его спектакль и спросить: «А ты чего так играешь? Тебе не актёром надо быть». Очень некрасиво со стороны Назарова, но вы-то, ребята, имейте голову. Пока у вас есть тренер, он вами руководит, вы должны соблюдать уважение к тренеру. Я бы никогда не позволил себе оскорбить Никиту Павловича Симоняна. Их задача – выходить на поле и выполнять свою работу.

Если вникнуть глубоко, то Каррера здесь ни при чём. Они сами валяют дурака, а потом всё, что происходит, сваливают на тренера. Хочу обратиться к Ещенко и Глушакову: ребята, делайте свою работу профессионально и честно, не надо отлынивать от работы. Не забывайте, я всегда защищаю вас, но сегодня я против вас. Если так поступать, то в команде будет разлад и не будет никакой дисциплины.

Тренировать "Спартак" очень тяжело. Когда человек соприкасается с этой командой, то всплывают традиции, а традиции – вещь очень упрямая. "Спартак" обязан выигрывать, я прошёл эту школу. С теми людьми, с которыми я играл, их уже нет в живых. Я выигрывал множество медалей, а есть такие игроки, которые играют всю жизнь в топ-клубах и ничего не выиграли. Поступок Ещенко и Глушакова – это распущенность, самая настоящая", - цитирует Рейнгольда "Чемпионат.сом".
Теги: Рейнгольд Ещенко Глушаков Спартак
Сегодня, 13:43
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(10)
№17 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 15:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
Когда человек соприкасается с этой командой, то всплывают традиции

Да говно свинячье чаще всплывает, которого всегда полно в хлеву, а не "традиции"...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№16 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 15:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Валера молодец!Полностью поддерживаю твои слова!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
№15 Написал: Rasmuz (Сегодня, 15:17) #
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В мае 1960 года Рейнгольд дебютировал в основной команде «Спартака» в чемпионате СССР. Последующие пять лет в «Спартаке» сложились для него весьма успешно: он постепенно закрепился в основном составе и выиграл с командой три медали чемпионата СССР разного достоинства и два кубка страны. Всего за восемь лет выступлений за «Спартак» провёл 176 матчей в высшей советской лиге, забил в них 32 гола.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№14 Написал: se7en46 (Сегодня, 15:13) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Realist2000,
Естественно Каррера, но сдается мне что они оч сильно "мутят воду" внутри команды, поэтому их отстранение может быть вполне обосновано,хотя это лишь мои суждения
Регистрация: 12.04.2017 [жалоба]
№13 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:08) #
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Цитата: se7en46
но чтобы играть в основе ей нужно соответствовать,показывая качественную игру,какой в последнее время ни Глушкаков,ни Ещенко и уж тем более Комбаров не показывают. 100%-ая поддержка МаКару!

А в состав они сами себя ставят? Или все-таки Каррера?
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№12 Написал: se7en46 (Сегодня, 14:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Стоило проиграть домашнюю игру против "Ахмата" и началоооось... Ну не закидывайте шапками Карреру, при всех его недочетах возможных, претензий к нему у болельщиков быть не должно...а вот к Глушакову,Комбарову и в меньшей степени к Ещенко, напротив...Привыкли выходить в основе, но чтобы играть в основе ей нужно соответствовать,показывая качественную игру,какой в последнее время ни Глушкаков,ни Ещенко и уж тем более Комбаров не показывают. 100%-ая поддержка МаКару!
Регистрация: 12.04.2017 [жалоба]
№11 Написал: Realist2000 (Сегодня, 14:54) #
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Тренер не отвечает за команду??? Это что-то новое... Если Каррера не способен управлять командой - он должен уйти. Начиная с весны Спартак прекратил играть в футбол.Сейчас только молодежь и Джикия с Мельгарехо пытаются играть за всех.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№10 Написал: grigorevna1 спб (Сегодня, 14:51) #
  • +5
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Болеет за:
«Зенит»
блин! молодец! в кои то веки полностью согласен с Рейнгольдом.
Регистрация: 1.02.2015 [жалоба]
№9 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 14:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да с этими чудаками все ясно тов. Рейнгольд. Вы скажите почему нет ни голов ни игры. Что делал тренер с командой все лето и уже 3 месяц в чемпионате.

Цитата: SPV
Зачем брать вью у бедного старого деда, дайте ему отдохнуть на пенсии.

по новому пенсионному закону так называемый дед практически кандидат в Спартак-2.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№8 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 14:45) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
По моему, абсолютно все Спартаковцы согласны с Рейнгольдом
Регистрация: 24.11.2008 [жалоба]
№7 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Жорж Милославский
"Ещенко и Глушаков – молодые ребята, которые не ведают, что творят.
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Это они молодые?Футболеры предпенсионного возраста,в головах по одной извилине,но тут уж ничего не поделаешь....

они уже второй сезон, как не могут играть!!! их время прошло, они регрессируют! тренер к сожалению во время тренировочного процесса предсезонки этого не видел.... но уже в проваленном матче с паок и в других играх чемпионата понял это... и перестал ставить их в основу! но прои этом совершенно непонятно зачем он их выпустил на замену в игре с ахматом, когда нужно было усиливать игру... надеялся, что два плохо готовых игрока совершат чудо? нет, это не возможно! итог : они вышли и игра команды и так не лучшая в обороне вообще развалилась... Спартак потерял очки! эти два игрока долны быть переведены в дубль, а зимой либо проданы, либо отданы в аренду, если кто-то готов оплачивать их зарплату по контрактам!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№6 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 14:33) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
По мне, так мнение, пусть и взбалмошного (в силу уважаемого возраста) деда, но футболиста в прошлом, куда ценнее высеров актеров, теннисистов и проч. Странно, что на их ляпы вообще обращают внимание спортивные издания.


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№5 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 14:22) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зачем брать вью у бедного старого деда, дайте ему отдохнуть на пенсии.
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№4 Написал: safonas (Сегодня, 14:18) #
  • +10
  •  (12)

Дед то прав, это даже не касаемо Спартака, а всех клубов, футболистам деньги совсем голову замутили, на тренера и тренировки пофиг, им инстаграммы, да клубы подавай


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№3 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 14:10) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
"Ещенко и Глушаков – молодые ребята, которые не ведают, что творят.
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Это они молодые?Футболеры предпенсионного возраста,в головах по одной извилине,но тут уж ничего не поделаешь....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 14:03) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
... Очень некрасиво со стороны Назарова...
На вкус и цвет...А мне стих понравился, тем паче фразу ...И сколько нужно нам позора, чтоб исчерпалась благодарность... можно применить к каждому клубу, ну разве что, кроме коней, там не гнобят и выгоняют тренеров после каждой неудачи.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№1 Написал: Кипер кмв (Сегодня, 14:00) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
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Я видел игру Марадоны....
Регистрация: 21.05.2018 [жалоба]
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