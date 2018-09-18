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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Лайки в Инстаграме - нелепая случайность или согласие с мнением о Каррере? Ещенко и Глушаков - в центре скандала (26)
Лайки в Инстаграме - нелепая случайность или согласие с мнением о Каррере? Ещенко и Глушаков - в центре скандала (26)
Валерий Рейнгольд: Ещенко и Глушаков не знают, что творят, а Назаров не дружит с головой
Бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд обратился к игрокам команды Андрею Ещенко и Денису Глушакову, лайкнувшим ролик актёра Дмитрия Назарова, в котором тот в стихах раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру.
"Ещенко и Глушаков – молодые ребята, которые не ведают, что творят. Я понимаю, что они обижены, что их не ставят в состав, но это не повод для того, чтобы оскорблять тренера. Мало ли что там сказал Назаров, он с головой не дружит, у нас много артистов, которые с головой не дружат, мы же все смотрим телевизор. Если Назаров такой болельщик, то ему бы стоило не подрывать авторитет всех болельщиков "Спартака". Он один, а нас миллионы. Стихи, которые он сочинил, для кого они, для чего? Я как мещанин не критикую же Назарова как актёра. Я бы мог прийти посмотреть его спектакль и спросить: «А ты чего так играешь? Тебе не актёром надо быть». Очень некрасиво со стороны Назарова, но вы-то, ребята, имейте голову. Пока у вас есть тренер, он вами руководит, вы должны соблюдать уважение к тренеру. Я бы никогда не позволил себе оскорбить Никиту Павловича Симоняна. Их задача – выходить на поле и выполнять свою работу.
Если вникнуть глубоко, то Каррера здесь ни при чём. Они сами валяют дурака, а потом всё, что происходит, сваливают на тренера. Хочу обратиться к Ещенко и Глушакову: ребята, делайте свою работу профессионально и честно, не надо отлынивать от работы. Не забывайте, я всегда защищаю вас, но сегодня я против вас. Если так поступать, то в команде будет разлад и не будет никакой дисциплины.
Тренировать "Спартак" очень тяжело. Когда человек соприкасается с этой командой, то всплывают традиции, а традиции – вещь очень упрямая. "Спартак" обязан выигрывать, я прошёл эту школу. С теми людьми, с которыми я играл, их уже нет в живых. Я выигрывал множество медалей, а есть такие игроки, которые играют всю жизнь в топ-клубах и ничего не выиграли. Поступок Ещенко и Глушакова – это распущенность, самая настоящая", - цитирует Рейнгольда "Чемпионат.сом".
"Ещенко и Глушаков – молодые ребята, которые не ведают, что творят. Я понимаю, что они обижены, что их не ставят в состав, но это не повод для того, чтобы оскорблять тренера. Мало ли что там сказал Назаров, он с головой не дружит, у нас много артистов, которые с головой не дружат, мы же все смотрим телевизор. Если Назаров такой болельщик, то ему бы стоило не подрывать авторитет всех болельщиков "Спартака". Он один, а нас миллионы. Стихи, которые он сочинил, для кого они, для чего? Я как мещанин не критикую же Назарова как актёра. Я бы мог прийти посмотреть его спектакль и спросить: «А ты чего так играешь? Тебе не актёром надо быть». Очень некрасиво со стороны Назарова, но вы-то, ребята, имейте голову. Пока у вас есть тренер, он вами руководит, вы должны соблюдать уважение к тренеру. Я бы никогда не позволил себе оскорбить Никиту Павловича Симоняна. Их задача – выходить на поле и выполнять свою работу.
Если вникнуть глубоко, то Каррера здесь ни при чём. Они сами валяют дурака, а потом всё, что происходит, сваливают на тренера. Хочу обратиться к Ещенко и Глушакову: ребята, делайте свою работу профессионально и честно, не надо отлынивать от работы. Не забывайте, я всегда защищаю вас, но сегодня я против вас. Если так поступать, то в команде будет разлад и не будет никакой дисциплины.
Тренировать "Спартак" очень тяжело. Когда человек соприкасается с этой командой, то всплывают традиции, а традиции – вещь очень упрямая. "Спартак" обязан выигрывать, я прошёл эту школу. С теми людьми, с которыми я играл, их уже нет в живых. Я выигрывал множество медалей, а есть такие игроки, которые играют всю жизнь в топ-клубах и ничего не выиграли. Поступок Ещенко и Глушакова – это распущенность, самая настоящая", - цитирует Рейнгольда "Чемпионат.сом".
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