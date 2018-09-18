Денис Глушаков и Андрей Ещенко больше не тренируются со "Спартаком"

Футболисты московского "Спартака" Андрей Ещенко и Денис Глушаков были отстранены от тренировочного процесса и практически со стопроцентной вероятностью не поедут в Вену на матч с "Рапидом".Напомним, Ещенко и Глушаков лайкнули видеоролик актёра Дмитрия Назарова, в котором тот раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру.