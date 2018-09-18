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Денис Глушаков и Андрей Ещенко больше не тренируются со "Спартаком"

Футболисты московского "Спартака" Андрей Ещенко и Денис Глушаков были отстранены от тренировочного процесса и практически со стопроцентной вероятностью не поедут в Вену на матч с "Рапидом".

Напомним, Ещенко и Глушаков лайкнули видеоролик актёра Дмитрия Назарова, в котором тот раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру.

"Чемпионат.сом"
Теги: Глушаков Ещенко Каррера Спартак
Сегодня, 14:23
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№41 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 15:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
И Каррере недолго осталось, не далее как на зимние бессрочные каникулы домой отправят и правильно было бы сейчас его в отставку, микроклимат бы в клубе и в команде наладился.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№40 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 15:36) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Miss_Z
Интересно, с какой формулировкой их в ссылку отправили

нарушение корпоративной этики или что-то подобное
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№39 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 15:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
СТАРЫЙ СПАРТАЧ

+


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013 [жалоба]
№38 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 15:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Интересно, с какой формулировкой их в ссылку отправили


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
№37 Написал: нетрал (Сегодня, 15:25) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Дубовый стол председателя отсталой деревни.. Кот спросил- почем дуб? Директор ответил- 300 целковых, сэр. Вы из Германии приехавши вдруг?. Кот высморкался в кумачовые занавески- из Англии я. Дуб крепок, вымочен в воде?- Да, мистер, очень- 900 лет. -Хорошо! Что было потом писатель умолчал.

это как прикажешь тебя понимать ,Саид?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№36 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 15:20) #
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online
Болеет за:
«Химки»
Что за ху1ня, это бабушкины сказки? Ну допустим лайкнули и что? Они что не тренируются, отказиваются играть если в состав ставят или что, если игровая форма плохая это другая история, скорее вопрос к тренерам,.. если они не выполняют требование тренера по разным причинам тогда тренер ставит вопрос об их нахождение или наоборот в команде и если в контракт позволяет Футболиста можно отстранить, а, убирать с команды за то , что футболисту глупый там стишок понравился это не то что глупо а, смешно.. вон Никотин тоже пишет глупые стишки, уберите тех с сайта,кто ему лайки ставит joy и вообше как это делается и где , в каком месте эти лайки (от слово лай)) отражаются
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№35 Написал: safonas (Сегодня, 15:16) #
  • -1
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Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: valerman40
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
обоих в Спартак-2, а зимой продать или отдать в аренду до истечения их контрактов! блогеры херовы! тоже следует сделать с Комбаровым, который вместо тренировок по ночным клубам шарахается, а потом еле ползает на поле и постоянно не успевает!

Правильно Старый, но в идеале для меня лучше бы это сделал новый гл.тренер.

и я за нового тренера!!!
желательно увидеть главным Парфенова, его главным помощником Пилипчука, который уверен с радостью вернется в Спартак, а также в тренерском штабе Вадима Евсеева, он хороший мотиватор!

ага, а еще в команду Тишу, Аленя и Титова


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№34 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:11) #
  • +1
  •  (1)

Дубовый стол председателя отсталой деревни.. Кот спросил- почем дуб? Директор ответил- 300 целковых, сэр. Вы из Германии приехавши вдруг?. Кот высморкался в кумачовые занавески- из Англии я. Дуб крепок, вымочен в воде?- Да, мистер, очень- 900 лет. -Хорошо! Что было потом писатель умолчал.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№33 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 15:06) #
  • +3
  •  (3)

В твтиттере кб инсайдеры пишут, что с Глушкой- все. Повязку отобрали и до зимы больше не выйдет. А зимой- под жопу в другой клуб


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№32 Написал: anonymous (Сегодня, 15:03) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: valerman40
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: valerman40
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
обоих в Спартак-2, а зимой продать или отдать в аренду до истечения их контрактов! блогеры херовы! тоже следует сделать с Комбаровым, который вместо тренировок по ночным клубам шарахается, а потом еле ползает на поле и постоянно не успевает!

Правильно Старый, но в идеале для меня лучше бы это сделал новый гл.тренер.

и я за нового тренера!!!
желательно увидеть главным Парфенова, его главным помощником Пилипчука, который уверен с радостью вернется в Спартак, а также в тренерском штабе Вадима Евсеева, он хороший мотиватор!

Согласен, нужен тренер который любит и хочет работать. Особенно на перспективу с молодежью.

а как же Каррера? вы же его на руках носили и говорили, что он не хуже Конте...
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№31 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:02) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот это поворот, самых заслуженных и верных, основополагающих футболистов, костяк чемпионского состава, идейных носителей великих традиций, авторов золотой истории, вышвыривают из команды, как последних предателей интересов клуба.... за лайк.
А всё актёришка поганый, подставил капитана, и его верного оруженосца.
Не к добру это..., чую, впереди нас ждёт еще очень много захватывающих дух историй и событий из жизни великого Спартака! Так что, усаживайтесь поудобней, запасайтесь семечками, тo be continued, show must goes on .....confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№30 Написал: Realist2000 (Сегодня, 14:58) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Батька
Еще бы Комбарова туда же отправить ....

И чтобы это сделал Парфенов с Пилипчуком...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№29 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 14:58) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Назар молодец! Вывел почти всех на чистую воду laughing
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
№28 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:54) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Борис Гречмак
Цитата: VS1976
А Комбарова? Вот же гниды... гнать поганой метлой, особенно Глушакова

После чемпионства Спартаку нужно сильно обновлять состав, чтобы опять биться за чемпионство...

я это говорил ещё перед началом прошлого сезона, когда было понятно, что Комбаров, Ещенко, Глушаков игроки уже в возрасте сделали максимум, на что способны! было совершенно очевидно, что дальше их ждет лишь регресс и на их игре это сильно будет отражаться! что нужна свежая кровь и не в виде Петковича и Пашалича с Максимовичем! но... Каррера не понимал этого к сожалению... не сделал он этих выводов и по окончании сезона оставив в основе Комбарова, Глушакова и Ещенко и с ними провалил выход в ЛЧ и со скрипом одолевая соперников в чемпионате!
вывод : Каррера в данной ситуации виноват не меньше! что же посмотрим, как сейчас он распорядится ситуацией и сыграет в ЛЕ и ЦСКА! и какие выводы он сделает из всего этого!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№27 Написал: Sergeevich (Сегодня, 14:52) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Катрапс
Цитата: Батька
Еще бы Комбарова туда же отправить ....


Этот либо умный, либо просто не успел. Скорее второе.

Он просто в это время в клубаке тусил)
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№26 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 14:50) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Riders1990
Хочется сказать одно,хватит расшатывать нашу лодку нелепыми вбросами!Пока официально не обьявят,это все пустословие...

Хм...а кое-кому ведь может быть и выгодно наоборот ее расшатать, чтобы она перевернулась. Например нам blush
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№25 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 14:50) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: valerman40
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
обоих в Спартак-2, а зимой продать или отдать в аренду до истечения их контрактов! блогеры херовы! тоже следует сделать с Комбаровым, который вместо тренировок по ночным клубам шарахается, а потом еле ползает на поле и постоянно не успевает!

Правильно Старый, но в идеале для меня лучше бы это сделал новый гл.тренер.

и я за нового тренера!!!
желательно увидеть главным Парфенова, его главным помощником Пилипчука, который уверен с радостью вернется в Спартак, а также в тренерском штабе Вадима Евсеева, он хороший мотиватор!

Согласен, нужен тренер который любит и хочет работать. Особенно на перспективу с молодежью.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№24 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 14:50) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: VS1976
А Комбарова? Вот же гниды... гнать поганой метлой, особенно Глушакова

Комбаров после пьянки в клубе не протрезвел и с похмелья прос..рал всю движуху smirk
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№23 Написал: Sergeevich (Сегодня, 14:49) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Возможно что это решение руководства а не Карреры

Так это еще хуже для Спартака.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№22 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 14:48) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Хочется сказать одно,хватит расшатывать нашу лодку нелепыми вбросами!Пока официально не обьявят,это все пустословие...


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№21 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:45) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
обоих в Спартак-2, а зимой продать или отдать в аренду до истечения их контрактов! блогеры херовы! тоже следует сделать с Комбаровым, который вместо тренировок по ночным клубам шарахается, а потом еле ползает на поле и постоянно не успевает!

Правильно Старый, но в идеале для меня лучше бы это сделал новый гл.тренер.

и я за нового тренера!!!
желательно увидеть главным Парфенова, его главным помощником Пилипчука, который уверен с радостью вернется в Спартак, а также в тренерском штабе Вадима Евсеева, он хороший мотиватор!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№20 Написал: Борис Гречмак Новокуренск (Сегодня, 14:43) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: VS1976
А Комбарова? Вот же гниды... гнать поганой метлой, особенно Глушакова

После чемпионства Спартаку нужно сильно обновлять состав, чтобы опять биться за чемпионство...
Регистрация: 10.05.2015 [жалоба]
№19 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 14:42) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
обоих в Спартак-2, а зимой продать или отдать в аренду до истечения их контрактов! блогеры херовы! тоже следует сделать с Комбаровым, который вместо тренировок по ночным клубам шарахается, а потом еле ползает на поле и постоянно не успевает!

Правильно Старый, но в идеале для меня лучше бы это сделал новый гл.тренер.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№18 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 14:41) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Катрапс
Этот либо умный, либо просто не успел. Скорее второе.


А может и успел, а когда завоняло, успел дизлайкнуть)))


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№17 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 14:41) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Катрапс
Цитата: Батька
Еще бы Комбарова туда же отправить ....


Этот либо умный, либо просто не успел. Скорее второе.

smile
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№16 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 14:38) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Глушак, видимо, в лицо все сказал тренеру)
Или нет?))


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№15 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 14:37) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Терек»
Вообще забавно, что какой-то поварёнок цыганской забегаловки в каком-то обоссаном инстаграме может столько клоунады привнести в общество, заявляющее, что является футбольным клубом.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№14 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:37) #
  • -4
  •  (8)

Назаров намазал свою ручку "Новичком", и пара долбoeбов тут же схватилась за нее.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№13 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 14:35) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А Комбарова? Вот же гниды... гнать поганой метлой, особенно Глушакова


--------------------
У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
№12 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 14:33) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
чем мог Назаров помог ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
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