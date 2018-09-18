Денис Глушаков и Ещенко будут тренироваться со "Спартаком-2"

Футболисты "Спартака" Денис Глушаков и Андрей Ещенко подверглись санкциям со стороны главного тренера команды Массимо Карреры.Игроки не полетят с основной командой в Вену на матч Лиги Европы с "Рапидом", а будут тренироваться со "Спартаком-2".Ранее стало известно, что футболисты поставили лайки посту с критикой в адрес итальянца со стороны актера и болельщика "Спартака" Дмитрия Назарова.