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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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12:34
Иногда они возвращаются: «Локомотив» после 14-летнего перерыва вновь играет в Лиге чемпионов (1)
Иногда они возвращаются: «Локомотив» после 14-летнего перерыва вновь играет в Лиге чемпионов (1)
12:25
Франк Рибери: хочу играть до 38 лет (3)
Франк Рибери: хочу играть до 38 лет (3)
11:34
Борис Игнатьев: в Турции будет интересно посмотреть за битвой двух таких мастеровитых наставников
Борис Игнатьев: в Турции будет интересно посмотреть за битвой двух таких мастеровитых наставников
10:42
Денис Глушаков: если мне захочется, я в лицо все скажу тренеру, а не лайки буду ставить. Я же не дурак (55)
Денис Глушаков: если мне захочется, я в лицо все скажу тренеру, а не лайки буду ставить. Я же не дурак (55)
09:44
Лайки в Инстаграме - нелепая случайность или согласие с мнением о Каррере? Ещенко и Глушаков - в центре скандала (26)
Лайки в Инстаграме - нелепая случайность или согласие с мнением о Каррере? Ещенко и Глушаков - в центре скандала (26)
Денис Глушаков и Ещенко будут тренироваться со "Спартаком-2"
Футболисты "Спартака" Денис Глушаков и Андрей Ещенко подверглись санкциям со стороны главного тренера команды Массимо Карреры.
Игроки не полетят с основной командой в Вену на матч Лиги Европы с "Рапидом", а будут тренироваться со "Спартаком-2".
Ранее стало известно, что футболисты поставили лайки посту с критикой в адрес итальянца со стороны актера и болельщика "Спартака" Дмитрия Назарова.
Денис Глушаков и Андрей Ещенко больше не тренируются со "Спартаком"
"Спорт-Экспресс"
Игроки не полетят с основной командой в Вену на матч Лиги Европы с "Рапидом", а будут тренироваться со "Спартаком-2".
Ранее стало известно, что футболисты поставили лайки посту с критикой в адрес итальянца со стороны актера и болельщика "Спартака" Дмитрия Назарова.
Денис Глушаков и Андрей Ещенко больше не тренируются со "Спартаком"
"Спорт-Экспресс"
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