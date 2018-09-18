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Денис Глушаков и Ещенко будут тренироваться со "Спартаком-2"

Футболисты "Спартака" Денис Глушаков и Андрей Ещенко подверглись санкциям со стороны главного тренера команды Массимо Карреры.

Игроки не полетят с основной командой в Вену на матч Лиги Европы с "Рапидом", а будут тренироваться со "Спартаком-2".

Ранее стало известно, что футболисты поставили лайки посту с критикой в адрес итальянца со стороны актера и болельщика "Спартака" Дмитрия Назарова.

Денис Глушаков и Андрей Ещенко больше не тренируются со "Спартаком"

"Спорт-Экспресс"
Теги: Глушаков Ещенко Спартак
Сегодня, 15:07
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№17 Написал: dima94 королев (Сегодня, 15:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Если Каррера их туда отправил за игру - это правильно, но если только за лайки, то я боюсь за дальнейшие результаты команды. А вообще за игру в Спартак-2 можно было отправить не только этих двоих...


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Ворчунишка-хулиган
Регистрация: 29.07.2007 [жалоба]
№16 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 15:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Проблема Спартака гораздо глубже, чем некая группа футболистов не отвечающая уровню амбиций команды, я не уверен, что убрав их из команды результаты прежде всего на европейской арене изменятся. Тут надо систему ломать, начиная с менеджмента, но это фантастика.
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№15 Написал: Батька (Сегодня, 15:37) #
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online

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
тем более, что нужно было усиливать как раз атаку и выпускать Ташаева и Рошу! замена Рассказова вообще не объяснима!

очень странно ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№14 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 15:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
По уровню


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
№13 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 15:30) #
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Болеет за:
ЦСКА
жду интервью Глушакова в СЭ "Каррера - тупик для Спартака" smirk
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№12 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 15:30) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ФКСМ_1922
Класс! А лучше сразу в Тулу! И Навесова не забудьте!

А Тула в чём виновата, тоже лайкнули?
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№11 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 15:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
Цитата: kuzz
Там пол состава можно во 2-й или 3, 4, 5 Спартак отправлять, лучше в Нальчик. Но меня смущает другое, что мы все об этом знаем, но тренер их продолжает ставить в основной состав, и тут возникает вопрос: кто решает кому играть, а кому нет? Хотя скорей риторический

в основе то они как раз не играют ... ну Комбаров вышел так как Мельгарехо травму небольшую получил ... а вот замены при счете 1-1 ... Глушаков, Ещенко и они привозят сначало убойный момент потом и гол это конечно странно !! Накуя он их выпустил ??

тем более, что нужно было усиливать как раз атаку и выпускать Ташаева и Рошу! замена Рассказова вообще не объяснима!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№10 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 15:27) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Батька,
Это последняя игра, смотри состав с Краснодаром и др. игры, то что они периодически не в старте это не значит, что они лавочники
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№9 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 15:24) #
  • 0
  •  (4)

Так они вроде отказались от лайков. Херь какая-то.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№8 Написал: Батька (Сегодня, 15:22) #
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  •  (2)
online

Цитата: kuzz
Там пол состава можно во 2-й или 3, 4, 5 Спартак отправлять, лучше в Нальчик. Но меня смущает другое, что мы все об этом знаем, но тренер их продолжает ставить в основной состав, и тут возникает вопрос: кто решает кому играть, а кому нет? Хотя скорей риторический

в основе то они как раз не играют ... ну Комбаров вышел так как Мельгарехо травму небольшую получил ... а вот замены при счете 1-1 ... Глушаков, Ещенко и они привозят сначало убойный момент потом и гол это конечно странно !! Накуя он их выпустил ??
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№7 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 15:21) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Класс! А лучше сразу в Тулу! И Навесова не забудьте!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№6 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 15:17) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Волга НН»
Давно пора ,и Комбарова туда же. Я хоть и не люблю Спартак ,но эти люди реально тянут его в низ.От них нужно избавляться ,только кому они нахрен нужны.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№5 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 15:17) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
еще и Комбарова с Адриану туда же!!! и Попова пусть туда же прихватят!!!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№4 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 15:15) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тричковски и Назаров воины света!
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
№3 Написал: safonas (Сегодня, 15:14) #
  • +3
  •  (7)

Комбарова пусть не забудут с собой


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№2 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 15:14) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Там пол состава можно во 2-й или 3, 4, 5 Спартак отправлять, лучше в Нальчик. Но меня смущает другое, что мы все об этом знаем, но тренер их продолжает ставить в основной состав, и тут возникает вопрос: кто решает кому играть, а кому нет? Хотя скорей риторический
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 15:14) #
  • 0
  •  (4)
online

Перед игрой с дублем Краснодара решили усилить Спартак 2 smile
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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