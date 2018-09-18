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Сергей Алексеев: РПЛ заинтересована, чтобы футболисты общались со СМИ после матчей

Директор по связям с общественностью РПЛ Сергей Алексеев высказался о нарушении клубов, суть которого в том, что футболисты отказываются общаться со СМИ после матчей.

"По итогам семи туров РПЛ была проведена аналитическая работа, после чего мы разослали письма в клубы. В том числе там есть упоминание о нарушении регламента. Когда футболисты отказываются общаться со СМИ.

Мы заинтересованы в том, чтобы данная норма исполнялась. Мы провели ребрендинг, для лиги делается много хорошего, поэтому в наших интересах, чтобы журналисты могли выполнять свою работу и освещать РПЛ", - цитирует Алексеева Sport24.
Сегодня, 15:19
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