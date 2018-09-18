Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:03
Андрей Червиченко: столько дури вплелось в ситуации с Ещенко и Глушаковым, что её ковшом не разгрести (5)
Андрей Червиченко: столько дури вплелось в ситуации с Ещенко и Глушаковым, что её ковшом не разгрести (5)
12:34
Иногда они возвращаются: «Локомотив» после 14-летнего перерыва вновь играет в Лиге чемпионов (2)
Иногда они возвращаются: «Локомотив» после 14-летнего перерыва вновь играет в Лиге чемпионов (2)
12:25
Франк Рибери: хочу играть до 38 лет (3)
Франк Рибери: хочу играть до 38 лет (3)
11:34
Борис Игнатьев: в Турции будет интересно посмотреть за битвой двух таких мастеровитых наставников
Борис Игнатьев: в Турции будет интересно посмотреть за битвой двух таких мастеровитых наставников
10:42
Денис Глушаков: если мне захочется, я в лицо все скажу тренеру, а не лайки буду ставить. Я же не дурак (56)
Денис Глушаков: если мне захочется, я в лицо все скажу тренеру, а не лайки буду ставить. Я же не дурак (56)
09:44
Лайки в Инстаграме - нелепая случайность или согласие с мнением о Каррере? Ещенко и Глушаков - в центре скандала (26)
Лайки в Инстаграме - нелепая случайность или согласие с мнением о Каррере? Ещенко и Глушаков - в центре скандала (26)
РПЛ: принято решение разрешить "Енисею" провести тестовый матч перед "Спартаком"
Директор РПЛ Виктор Пышкин высказался о решении комиссии по домашнему стадиону "Енисея" "Центральный", расположенному в Красноярске. Ранее стало известно, что Центральный стадион Красноярска получил лицензию РФС для проведения матчей чемпионата России.
"Енисей" обратился с просьбой провести тестовую игру с "Уралом" на "Спорт-Комсомоле". Приезжала комиссия РФС, РПЛ, были выявлены все недочеты по стадиону. Красноярскому стадион была присвоена вторая категория с замечаниями, которые они должны исправить. Бюро исполкома приняло решение разрешить провести тестовый матч и попросило исправить все недостатки до матча со "Спартаком", - цитирует Пышкина Sport24.
"Енисей" обратился с просьбой провести тестовую игру с "Уралом" на "Спорт-Комсомоле". Приезжала комиссия РФС, РПЛ, были выявлены все недочеты по стадиону. Красноярскому стадион была присвоена вторая категория с замечаниями, которые они должны исправить. Бюро исполкома приняло решение разрешить провести тестовый матч и попросило исправить все недостатки до матча со "Спартаком", - цитирует Пышкина Sport24.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.