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РПЛ: принято решение разрешить "Енисею" провести тестовый матч перед "Спартаком"

Директор РПЛ Виктор Пышкин высказался о решении комиссии по домашнему стадиону "Енисея" "Центральный", расположенному в Красноярске. Ранее стало известно, что Центральный стадион Красноярска получил лицензию РФС для проведения матчей чемпионата России.

"Енисей" обратился с просьбой провести тестовую игру с "Уралом" на "Спорт-Комсомоле". Приезжала комиссия РФС, РПЛ, были выявлены все недочеты по стадиону. Красноярскому стадион была присвоена вторая категория с замечаниями, которые они должны исправить. Бюро исполкома приняло решение разрешить провести тестовый матч и попросило исправить все недостатки до матча со "Спартаком", - цитирует Пышкина Sport24.
Теги: Енисей Спартак
Сегодня, 15:49
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