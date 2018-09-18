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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Андрей Червиченко: столько дури вплелось в ситуации с Ещенко и Глушаковым, что её ковшом не разгрести (5)
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Лайки в Инстаграме - нелепая случайность или согласие с мнением о Каррере? Ещенко и Глушаков - в центре скандала (26)
Лайки в Инстаграме - нелепая случайность или согласие с мнением о Каррере? Ещенко и Глушаков - в центре скандала (26)
Евгений Кафельников: "Спартаку" надо избавляться от Глушакова, Комбарова и Ещенко
Известный в прошлом теннисист Евгений Кафельников прокомментировал скандал вокруг видео, который выложил в Инстаграм известный актер и болельщик клуба Дмитрий Назаров. Артист раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру, сравнив его с гусем.
"Перед тем, как одобрить или нет что-то в соцсетях, вникаю в суть того или иного поста. Это моя личная позиция. Насколько эта ситуация отдалит Глушакова, Комбарова и Ещенко от клуба? Я уже много раз говорил, что от них нужно избавляться, мне добавить нечего", - цитирует Кафельникова Sport24.
"Перед тем, как одобрить или нет что-то в соцсетях, вникаю в суть того или иного поста. Это моя личная позиция. Насколько эта ситуация отдалит Глушакова, Комбарова и Ещенко от клуба? Я уже много раз говорил, что от них нужно избавляться, мне добавить нечего", - цитирует Кафельникова Sport24.
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