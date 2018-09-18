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Евгений Кафельников: "Спартаку" надо избавляться от Глушакова, Комбарова и Ещенко

Известный в прошлом теннисист Евгений Кафельников прокомментировал скандал вокруг видео, который выложил в Инстаграм известный актер и болельщик клуба Дмитрий Назаров. Артист раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру, сравнив его с гусем.

"Перед тем, как одобрить или нет что-то в соцсетях, вникаю в суть того или иного поста. Это моя личная позиция. Насколько эта ситуация отдалит Глушакова, Комбарова и Ещенко от клуба? Я уже много раз говорил, что от них нужно избавляться, мне добавить нечего", - цитирует Кафельникова Sport24.
Теги: Кафельников Комбаров Глушаков Ещенко Спартак
Сегодня, 16:02
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(7)
№13 Написал: Илья Хропов (Сегодня, 17:30) #
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online

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- http://ня.su/ei2
Регистрация: 18.09.2018 [жалоба]
№12 Написал: SVN (Сегодня, 17:25) #
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Цитата: ВИКНИКСОР
Пора бы.уже и Родионова подвинуть.Засиделся.

Родионов вообще непонятно чем занимается в команде!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№11 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 17:01) #
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а кто останется Кутепов Рассказов иМаксименко -а лимит stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№10 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 16:39) #
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Пора бы.уже и Родионова подвинуть.Засиделся.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№9 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 16:35) #
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Болеет за:
«Терек»
Спартаку надо избавляться от Ломовицкого, Джикии, Жиго, Зобнина, Ташаева, Максименко и Рассказова, остальных оставить.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№8 Написал: shtnk19 Москва (Сегодня, 16:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Впервые соглашусь с Кафелем по двоим,но на счёт ещенко можно подумать, просто ему нужно выходить с первых минут и для ротации состава со слабыми командами он не помешает.
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№7 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 16:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Если бы только от этих чудаков. А остальные почему еле ходят? Почему Зоба летает после ЧМ не отдохнув толком, а эти пешком ходят?


Нужно еще добавить как минимум четырех и догадываться не надо кто они, для примера Ребров, Андриано, Боккети, Петкович и эта семерка заслуживает это своей игрой против Спартака.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№6 Написал: xxd (Сегодня, 16:19) #
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Болеет за:
ЦСКА
Спартаку надо избавляться от Кафельникова в первую очередь..)
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 16:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Если бы только от этих чудаков. А остальные почему еле ходят? Почему Зоба летает после ЧМ не отдохнув толком, а эти пешком ходят?


Летать-то летает, но Швецу не помешал нанести прицельный удар по воротам и забить гол.
По Ещенко согласен. Бесполезный игрок, с моей точки зрения.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 16:13) #
  • -5
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Болеет за:
«Спартак»
Ну вот,реально,пацаны: - КАфель,Назаров и ещё целая кучка публичных людей. Где это виданно,чтоб футбольные дилетанты, имели хоть,какую-то возможность,влиять на то,что происходит в команде!? (если это так конечно,на самом деле). Мешаете ведь работать,уважаемые!
Вам же в борщ никто не срал и ракетки в жопу не засовывал!? Делали себе своё дело, так и другим дайте спокойно выполнять свою работу!
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 16:13) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Избавляться как, нанять киллера и ликвидировать? Зачем было контракт продлевать?
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:09) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Если бы только от этих чудаков. А остальные почему еле ходят? Почему Зоба летает после ЧМ не отдохнув толком, а эти пешком ходят?
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: Skald (Сегодня, 16:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Я бы лучше от тебя избавился.
Регистрация: 28.03.2017 [жалоба]
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